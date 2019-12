Il leghista Bagnai ironizza sulla targa di Tina Cosa imbrattata: «Opera di Buddhisti nostalgici?»

Quando i politici moderni capiranno che certi atteggiamenti e comportamenti devono essere stigmatizzati e non ci si deve fare facile ironia, allora vorrà dire che il ciclo del trash social istituzionale è giunto al termine e si è pronti per ripartire con un nuovo slancio. Ma questo tempo sembra essere ancora molto lontano dall’arrivare (se mai arriverà), visto anche il tenore utilizzato dal senatore leghista Alberto Bagnai per commentare la targa dedicata a Tina Costa a Roma. Una comicità social evitabile per molti, ma non per tutti.

E così sotto la denuncia social fatta da Nicola Morra (M5S) – presidente della Commissione Antimafia – diventa un buon motivo per fare dell’ironia su un accadimento che dovrebbe essere condannato, senza colpo ferire, da tutta la classe politica italiana. Quel segnaccio, una svastica, a imbrattare il ricordo della donna morta nel marzo scorso è lo specchio dei tempi. Ma non tutti vogliono condannarlo. O, almeno, qualcuno vuole fare ironia.

Io me la ricordavo diversa. Nostalgici buddhisti? pic.twitter.com/8bxm85mQ5g — Alberto Bagnai (@AlbertoBagnai) December 26, 2019

Bagnai ironizza sulla targa di Tina Costa imbrattata

«Tina Costa oltraggiata dalla stupidità di nostalgici del peggio. Pena infinita per questi nostalgici, Tina Costa la sua battaglia l’ha già vinta avendo combattuto dalla parte della Giustizia», recita il tweet pubblicato dal presidente della Commissione Antimafia sui social, allegando l’immagine di quella svastica che ha imbrattato la targa in memoria della partigiana riminese.

La svastica e il Buddha

Condanna da tutti? Assolutamente no. Ed ecco che, a distanza di qualche ora, arriva la risposta dell’irreprensibile Bagnai che fa un’analisi del disegno di quella svastica arrivando a una conclusione che mira a fare ironia. Il segno, tipico dei nazisti, è stato ovviamente disegnato in maniera non corretta, come spesso accade anche per via di un’ignoranza storica di chi si diletta a disegnarne sui muri, sulle targhe o inciderle in giro. L’inclinazione della svastica sulla targa di Tina Costa ricorda molto quella posta sul petto del Buddha nelle statue e indica ‘la manifestazione di tutte le cose nella coscienza’.

Ovviamente non è questo il caso e lo stesso Bagnai (speriamo) lo sa bene, nonostante il tweet che recita: «Io me la ricordavo diversa. Nostalgici buddhisti?». La svastica, seppur storta per i motivi sopracitati, è un chiaro segno per offendere la memoria di Tina Costa. Basterebbe evitare di fare ironia su fatti che devono necessariamente essere condannati. La politica torni a essere politica e la smetta di vestire i panni dell’avanspettacolo di serie C.

