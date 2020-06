Da oggi non si potrà più salire sugli aerei con il bagaglio a mano

Da oggi, venerdì 26 giugno, non sarà più consentito portare con sé il proprio bagaglio a mano a bordo di un aereo. La notizia arriva da Il Corriere della Sera che cita una lettera dell’Enac (Ente Nazionale per l’aviazione civile). I motivi sono sanitari: non sarà consentito – almeno per un periodo – di utilizzare le famose cappelliere. Tutti le piccole valige, i trolley e i borsoni finiranno in stiva, mentre saranno consentiti solo piccoli zaini e borse. In pratica, quelli che possono essere posti sotto il sedile del passeggero.

«Per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato – ha scritto nella giornata di ieri l’Enac alla Iata (la principale associazione che gestisce i vettori internazionali -. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere». Una decisione che porterà a una rivoluzione sia per i passeggeri che per l’organizzazione degli aeroporti e delle compagne aeree.

Bagaglio a mano, lo stop all’utilizzo delle cappelliere

Gli effetti personali da portare con sé a bordo, dunque, potranno essere inseriti solamente in piccoli zaini e borse di dimensioni tali da poter entrare sotto i sedili del passeggero. Tutto il resto, anche i famosi mini-trolley che, fino all’inizio dell’emergenza sanitaria, potevano esser imbarcati e posti nelle cappelliere, dovranno essere lasciati in stiva. Cambieranno, dunque, anche le modalità – con tempi inevitabilmente più lunghi – per la consegna e il ritiro della propria valigia e del bagaglio a mano.

Cosa dice l’ultimo dpcm

Nel dpcm dell’11 giugno, pubblicato in Gazzetta ufficiale, non vi era alcuna indicazione in questo senso. Si parlava solamente di un divieto di imbarcare trolley di grandi dimensioni. Nessun riferimento né al divieto di utilizzo delle cappelliere, né tantomeno venivano fornite le dimensioni massime per il proprio bagaglio a mano.

(foto di copertina: da Pixabay)