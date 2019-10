Il bacio tra Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini da Barbara D’Urso

Non si ferma la tendenza a intervistare uomini politici da parte di Barbara D’Urso. Ieri sera, nel corso di Domenica Live su Canale 5, la star della tv Mediaset ha ospitato il parlamentare di Forza Italia Vittorio Sgarbi e la ex eurodeputata Alessandra Mussolini. Questi ultimi sono entrati mano nella mano con la conduttrice per affrontare 5 contestatori in tv (con un format ormai noto per le interviste politiche). Ma, a sorpresa, quello che ha fatto più discutere è stato il bacio Sgarbi Mussolini che, a un certo punto dell’ospitata, è andato in diretta.

Bacio Sgarbi Mussolini, il video da Domenica Live

Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini si baciano.

07/10/2019.

Bacio Sgarbi Mussolini, la politica secondo Barbara D’Urso

«Per la prima e l’ultima volta – ha annunciato Alessandra Mussolini – bacerò Vittorio Sgarbi». Dopo qualche secondo dall’annuncio, l’ex europarlamentare si è protesa verso il critico d’arte e lo ha baciato sulle labbra per qualche secondo. Poi, è tornata sulla sua poltrona, ricomponendosi il vestito. Vittorio Sgarbi, invece, ha eliminato – con un gesto della mano che non è passato inosservato – qualche residuo di trucco della stessa Mussolini dalle proprie labbra.

L’immagine della politica pop che vuole far passare Barbara D’Urso con queste sue ospitate e con questo format del confronto tra esponenti delle istituzioni e contestatori (a metà tra un falò di confronto di Temptation Island e i meccanismi dei commenti pubblici sulle pagine Facebook) rischia a volte di scadere nel trash. Il caso del bacio Sgarbi Mussolini lo dimostra. La domanda è: ne avevamo davvero bisogno?

