Baby K accusata sui social: si sarebbe rifiutata di farsi fotografare con una bambina malata

L’accusa è arrivata direttamente via social: Baby K si sarebbe rifiutata di farsi scattare una foto in compagnia di una bambina malata prima e dopo il suo concerto a Stornara (in provincia di Foggia) andato in scena lunedì 22 luglio. A muovere questa accusa nei confronti della cantante e rapper 36enne, che ha un grande successo specialmente tra le più giovani per via dei suoi motivetti dal sapore estivo, è stata la zia della bambina in questione, la cui storia clinica è molto delicata e quell’esibizione di una delle sue artiste preferite valeva più dell’evento stesso.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, la piccola era ricoverata all’Ospedale di San Giovanni Rotondo (a Foggia) dove era sottoposta ai cicli di chemioterapia per debellare la sua malattia. I medici del nosocomio pugliese le aveva dato il via libera per lasciare temporaneamente la struttura per andare ad assistere al concerto della sua beniamina Baby K che si è tenuto lunedì 22 luglio a Stornara, a pochi chilometri da lì. Una volta arrivata al Festival del Rap, la piccola aveva chiesto di potersi scattare una fotografia con la sua beniamina.

Secondo l’accusa social, però, dopo il via libera dell’organizzatore delle serate, Massimo Sardone, e la comunicazione allo staff della cantante anche delle condizioni della piccola, Baby K avrebbe rimandato l’occasione di scattarsi quella fotografia insieme alla bambina al termine del concerto, perché era in ritardo e doveva salire sul palco per esibirsi. Alla fine della serata, però, il copione si è ripetuto e la piccola non ha potuto farsi immortalare con la sua beniamina.

La denuncia social contro Baby K

Questa la denuncia pubblicata dalla zia della piccola sulla Pagina Facebook Stornara Life: «Buona sera a tutti non mi sono mai permessa di scrivere su questo gruppo ma purtroppo visto la situazione incresciosa e oserei dire vergognosa voglio pubblicare cosa ieri sera è successo a mia nipote uscita dall’ospedale per vedere la maleducata Baby k. Nonostante la kemio terapia che la ragazza sta subendo chiedendo ai medici di sospenderla e nonostante l’interessamento del sindaci del vice sindaco e delle forze d’ordine la suddetta cantante si è rifiutata di fare anche solo una foto con la bambina io come mamma e come zia mi vergogno per questa persona di GRANDE umanità nonostante fossero al corrente della situazione VERGOGNA!!! Non ci sono parole..io mi chiedo una persona così come possa essere seguita o addirittura un mito!!».

Lo staff conosceva le condizioni della piccola

Lo stesso organizzatore dell’evento ha spiegato che la bambina si trovava a poco meno di tre metri dalla roulotte usata da Baby K come camerino nelle fasi pre e post concerto, ma la cantante non è mai uscita per farsi la foto con lei, nonostante i suoi agenti e il suo staff fossero a conoscenza della sua storia e situazione clinica. Dopo molto tempo ad attenderla speranzosa, la piccola è tornata a casa a mani vuote.

La replica del management di Baby K

Sulla vicenda della mancata foto è intervenuto Michele Garofalo della GfManagment, organizzatore e responsabile del concerto di Baby K a Stornara: «Il management dell’artista dopo le polemiche si è messo in contatto con la famiglia della bambina chiarendo l’equivoco e spiegando non c’era alcuna volontà da parte di Baby K di non fare la fotografia con la piccola».

