Avengers? No, Azione: ecco il nuovo movimento politico di Carlo Calenda | VIDEO

Dopo il manifesto "Siamo Europei", Carlo Calenda ha dato il via al suo nuovo movimento politico

Si chiama Azione e il suo padre fondatore lo ha definito un «movimento di mobilitazione» contro il populismo e sovranismo che impera, ormai, in Italia. Insomma, una cosa quasi da supereroi. Questa mattina Carlo Calenda ha presentato il suo partito-scossa e ha indicato le fondamenta su cui si baserà il suo progetto. Il simbolo scelto, quella A con la freccia verso destra, ricorda molto da vicino quello utilizzato dalla Marvel per i suoi Avengers. Il tempo dirà, dunque, se l’ex ministro potrà inserirsi nel novero degli eroini che salveranno l’Italia dalla deriva.

LEGGI ANCHE > Telese paragona Calenda a Salvini e Meloni. Lui replica: «È una cosa intelligente da dire?» | VIDEO

Avengers e non solo. Nel video di presentazione pubblicato sul sito di Azione, compare anche il manifesto con tanto di video di Calenda che spiega alcuni dettagli. Ma già a primo impatto, ecco l’errore. Nel testo che accompagna il filmato c’è scritto che l’Italia è l’ottava potenza Mondiale. Ma nel video il suo fondatore parla di nona potenza mondiale.

Carlo Calenda lancia Azione

Ironia a parte, Calenda ha spiegato a Il Messaggero i punti fondamentali che lo hanno convinto a fondare ‘Azione – Per una democrazia liberal-progressista’: «Siamo contro i riformisti che si sono rammolliti. E che si aggregano ai populisti e ai sovranisti. Questo vale sia per Pd e Italia Viva, che si sono messi al seguito dei 5 stelle, sia per Forza Italia ormai al rimorchio di Salvini. La subalternità dei presunti riformisti è uno dei problemi che affossano il nostro Paese. I sostenitori della democrazia liberale devono essere tosti e coraggiosi».

Ora basta! L’Italia è più forte di chi la vuole debole. Entra in #Azione, leggi il manifesto e iscriviti su https://t.co/zUduX2ldOO pic.twitter.com/JRdpeQVZK8 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 21, 2019

Una replica a Pd e Italia Viva

Il tutto sulla spinta di Siamo Europei, il manifesto lanciato lo scorso anno e che ha raccolto diverse adesioni. Calenda ha deciso di abbandonare – questa volta in via definitiva (forse) – il Partito Democratico dopo l’alleanza con il Movimento 5 Stelle che ha dato vita al governo Conte-2. Ora, con Azione, prova a porsi come una forza alternativa al Pd e a Italia Viva di Matteo Renzi.

(foto di copertina: logo nuovo Movimento di Carlo Calenda + Logo Avengers)