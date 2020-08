Assalto a un portavalori, far west tra Cerignola e Andria: chiusa la A14

Scenario da far west. Le macchine in fiamme e poi i chiodi sull’asfalto. Un inseguimento con le forze dell’ordine e diversi spari. È questo quanto accaduto sulla A14 nel pomeriggio del 10 agosto, sull’autostrada Cerignola e Canosa. Un assalto a un furgone portavalori ha richiesto l’intervento della polizia e ha seminato il panico lungo una delle direttrici più trafficate d’Italia. Al momento, il tratto autostradale è bloccato, come dimostrano le immagini scattate e pubblicate dalla Polizia di Stato.

Autostrada Cerignola e Canosa, lo scenario

L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni per permettere ai mezzi della polizia di ricercare i rapinatori che, al momento, si sono dati alla fuga. Verso sud, per chi proviene dal centro Italia, l’uscita obbligatoria è a Foggia. Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma la situazione sembra in rapida evoluzione.

Non è la prima volta che tra Cerignola e Canosa si consuma un assalto di questo genere a un portavalori. Lo scorso 24 luglio era stato incendiato un camion, ma il colpo non era andato a segno. Oggi, il quadro sembra essere più grave.

Autostrada Cerignola e Canosa, continuano le ricerche

È giallo ancora sull’esito della rapina. Le forze dell’ordine, impegnate nella perlustrazione aerea dell’area, non hanno ancora chiarito se il colpo sia fallito o se, invece, i rapinatori siano riusciti a portare via qualcosa: