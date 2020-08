Non sembrano esserci tracce di strangolamento sul corpo di Viviana Parisi

Per avere un risultato definitivo dell’autopsia sul corpo di Viviana Parisi bisognerà aspettare alcune settimane. Tuttavia, i medici legali incaricati dell’esame hanno già evidenziato alcuni elementi significativi, che potrebbero risultare utili alle indagini. Elvira Ventura Spagnolo, perito della procura di Patti, ha ad esempio sottolineato come sia quasi da escludere completamente l’ipotesi dello strangolamento.

LEGGI ANCHE > Viviana Parisi uccisa dai cani, l’ultima ipotesi degli investigatori

Autopsia Viviana Parisi, escluso lo strangolamento

E in assenza di evidenze di ferite da arma da fuoco, sembra essere quasi scontato che la morte sia sopravvenuta per altre cause. La dottoressa ha parlato soltanto delle fratture presenti sul corpo di Viviana Parisi, dal momento che le condizioni del cadavere non consentono di esprimersi in maniera diversa e più approfondita.

E allora, sulle cause della morte, restano in piedi due piste: quella legata alla morte in seguito all’aggressione da parte di alcuni cani o quella della caduta dall’alto. Nel primo caso, si stanno esaminando anche altre prove circostanziali, mentre nel secondo caso l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un suicidio.

Autopsia Viviana Parisi e la testimonianza: «Era scossa quando è scomparsa»

L’elemento che ha aggiunto una ulteriore tessera a questo puzzle davvero terrificante è, finalmente, la testimonianza decisiva di una famiglia brianzola che ha notato la presenza di Gioele Mondello, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi, in braccio alla donna e ancora in vita. La 43enne, secondo la testimonianza, sarebbe stata molto scossa e impaurita quando ha preso la direzione dei boschi di Caronia, oltre il guardrail della sede stradale. Una condizione di turbamento che potrebbe essere un ulteriore spunto per delle indagini che stanno procedendo con difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le sorti del piccolo Gioele, che non è stato ancora ritrovato.