Distinguersi con modelli di auto premium

DS Automobiles nasce come brand a sé stante all’interno di Groupe PSA e trova una sua identità definitiva nel 2014. Si tratta di un brand premium che propone modelli di auto per i clienti più esigenti, che amano distinguersi e dotarsi di vetture di una certa importanza, simbolo di raffinatezza e stile, magari personalizzandole a proprio piacimento. La ricercatezza dei materiali e la qualità delle finiture sono le caratteristiche principali di questo brand che si distingue per veicoli dal design unico.

Auto premium, gli obiettivi del mercato

L’obiettivo di DS Automobiles è quello di incarnare il lusso nell’industria automobilistica, unendo strumentazioni tecnologiche e raffinatezza negli interni. Le auto del marchio francese sono molto belle esteticamente e non passano di certo inosservate, inoltre sono considerati veri e propri veicoli di classe superiore perché la cura nei dettagli è impressionante, tanto negli interni quanto negli esterni. Come la maggior parte delle case automobilistiche, anche DS Automobiles realizza tutti i modelli con una versione elettrica o Plug-In Hybrid sotto il marchio E-TENSE, si tratta di vetture dai motori potenti e ridotti consumi capaci di offrire una guida agile e scattante, e che hanno un’autonomia elevata con un bassissimo impatto ambientale.

A partire dal 2025 tutti i nuovi modelli lanciati dal brand saranno commercializzati esclusivamente in versione elettrica e/o Plug-in Hybrid: quest’ultima è una tecnologia che prevede la presenza di un motore termico a benzina a cui viene abbinata una o due unità elettriche alimentate da pacchi batteria agli ioni di litio di capacità maggiori che permettono di viaggiare in modalità completamente elettrica fino a 58 km. Acquistare una versione Plug-In Hybrid significa godere di diversi vantaggi: percorrenza di molti chilometri con il motore elettrico, zero emissioni quando non viene utilizzato il motore termico, nessun problema di autonomia, maggiori opzioni di ricarica per la parte elettrica, incentivi statali. Anche per i futuri lanci DS Automobiles ha pianificato l’utilizzo di motorizzazioni Plug-In hybrid.

Parliamo di DS 9 E-TENSE, auto di lusso raffinata, in cui troviamo materiali nobili e lavorazioni artigianali che caratterizzano un abitacolo molto accogliente con una plancia rivestita in pelle Nappa ed una lavorazione particolarmente elegante ricca di rifiniture pregiate. Troviamo ad aumentare il comfort interno elementi in cristallo, Alcantara per quanto riguarda il tetto e le tendine di protezione, maniglie in pelle. A bordo si respira realmente comfort da Prima Classe, come ricorda anche l’illuminazione d’accesso policromatica.

Al pari di ogni auto di lusso che si rispetti, anche il piacere acustico legato all’ascolto della musica è in linea con l’eleganza che contraddistingue i modelli DS: lo straordinario sistema Hi-Fi FOCAL Electra® infatti è appositamente progettato per questa vettura e garantisce alte frequenze esaltate da 14 altoparlanti e tweeter con griglie inox. Sempre focalizzandoci sulla vivibilità interna, l’auto è stata sottoposta ad uno speciale trattamento che elimina i rumori esterni, vetri insonorizzati e stratificati, scocca termosaldata in grado di eliminare ogni vibrazione, così potrai concentrarti solo sul piacere di guidare senza distrazioni di alcun tipo. L’esperienza di guida è senza pari grazie al sistema di sospensioni intelligenti che utilizzando la telecamera situata nella parte alta del parabrezza e numerosi sensori per rilevare in tempo reale le imperfezioni della strada, riescono a modulare continuamente le ruote rendendo la vettura più rigida o più morbida, per garantire un comfort ottimale in ogni contesto.

Tecnologia avanzata per la DS 9 E-TENSE

DS Automobiles si supera nella creazione di questo modello pensato per chi ama guidare, ma vuole farlo in completo comfort, per questo troviamo il supporto della più avanzata tecnologia in tutti gli elementi che compongono l’auto. Ad esempio, grazie al sistema Keyless Proximity Access & Start, il veicolo riconosce il proprietario da lontano, controllando automaticamente l’apertura e la chiusura del veicolo, infatti a seconda della distanza DS 9 E-TENSE agisce diversamente: a meno di 3 metri accende le luci, a 1 metro e 50 l’auto si sblocca e le maniglie delle portiere fuoriescono; allo stesso modo ci sarà la chiusura automatica quando ci si allontana.

Un altro elemento molto utile è la tecnologia PARK PILOT che permette di rilevare un posto adatto a parcheggiare semplicemente passandogli davanti ad una velocità di massimo 30 km/h, grazie a questa funzionalità l’auto si parcheggia da sola in qualsiasi tipologia di postazione. Ma i sistemi avanzati sono presenti anche per quanto riguarda la visibilità, infatti un proiettore a LED gestisce l’illuminazione adattandola in tempo reale in funzione delle condizioni di guida per permettere sempre il miglior modo di avanzamento, ciò è garantito persino durante le ore notturne grazie alla telecamera a infrarossi posizionata nella calandra anteriore che analizzando la strada rileva la presenza di pedoni e animali fino a 100 metri di distanza per prevenire pericoli e agire subito. Una misura di sicurezza in più è costituita dalla presenza di una telecamera e numerosi sensori che sono in grado di percepire i segnali di affaticamento o distrazione del guidatore e attivare un segnale acustico nell’abitacolo e una notifica sul display centrale.

Auto premium, il modo per guardare al futuro

DS Automobiles guarda al futuro grazie a questa auto dall’alimentazione eco-sostenibile poiché permette di guidare con potenza e consumi ridotti, inoltre grazie all’ausilio della più moderna tecnologia ogni percorso sarà piacevole. Il veicolo si posiziona fra le auto di lusso più raffinate e ricercate dagli amanti non solo del lusso ma anche della sportività grazie alle linee dinamiche. Un vero gioiello della meccanica degno di attenzione.