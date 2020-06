L’uomo che ha lanciato l’auto contro la folla a Seattle è il leader del Kkk della Virginia

È il capo del Kkk della Virginia l’uomo che ha lanciato la sua auto a Seattle contro i dimostranti che protestavano contro la morte di George Floyd e ha ferito una persona con una pistola. Lo ha reso noto la polizia. L’uomo, Harry H. Rogers, 36 anni, della contea di Hanover, si è auto identificato come leader del Ku Klux Klan della Virginia. È stato arrestato con l’accusa di “aggressione e percosse, tentato ferimento doloso e distruzione di proprietà con intento”, secondo i registri del tribunale e dei pubblici ministeri online. Nell’incidente non sono state segnalate vittime. Un uomo che ha subìto feriti apparentemente non gravi è stato controllato sul posto e ha rifiutato ulteriori trattamenti, ha detto la polizia.

LEGGI ANCHE –> Morte George Floyd, la polizia spinge e fa cadere a terra un anziano manifestante a Buffalo

In una dichiarazione rilasciata ai media locali, Shannon Taylor, procuratore della contea di Henrico, ha detto: «L’uomo, per sua stessa ammissione e da una rapida occhiata ai social media, è un leader del Ku Klux Klan. Stiamo indagando per scoprire se le accuse di crimini d’odio sono appropriate».

La ricostruzione della dinamica

A Seattle, città nello Stato di Washington, alcuni dimostranti stavano manifestando contro il razzismo e l’uso violento della polizia nei confronti di George Floyd. Improvvisamente da una strada è spuntata un’automobile: il guidatore – poi rivelato essere un leader del Kkk della Virginia – si è lanciato contro le persone, fortunatamente senza riuscire a colpire nessuno. Poi, è sceso dalla vettura, ha impugnato la pistola e ha sparato contro un 27enne, ferendolo.

L’uomo è stato in seguito arrestato e preso in custodia dalla polizia di Seattle, mentre nella città sono continuate anche nella notte le proteste, dopo che le forza dell’ordine hanno emesso almeno due ordini di dispersione. «La folla lancia bottiglie, pietre, fuochi d’artificio e altri proiettili contro gli agenti», ha scritto in un tweet la polizia di Seattle, che ha risposto con spray al peperoncino e palline esplosive.