In Australia i tennisti si sentono male a causa dell’aria resa irrespirabile dagli incendi

Gli Australian Open vanno avanti a singhiozzo. La direzione di uno dei tornei di tennis più importanti al mondo – uno dei quattro slam, per intenderci – aveva comunicato che non ci sarebbe stata alcuna variazione sul programma, nonostante l’emergenza incendi che aveva colpito il Paese a partire dal mese di settembre. Eppure, i problemi in Australia per gli atleti sono piuttosto evidenti e hanno costretto i capi dell’evento a fare marcia indietro. Lo ha dimostrato quanto accaduto a Dalila Jakupovič, la tennista serba che – nel corso delle qualificazioni – si è sentita male a causa dell’aria irrespirabile.

Australia, il problema di respirazione dei tennisti dell’Australian Open

Mentre stava cercando di giocare con la svizzera Voegele, la Jakupovič si è accasciata al suolo. Ha avvertito dei dolori all’addome e dei problemi alla respirazione. In Australia, la situazione resta ancora critica, nonostante qualche rovescio di pioggia negli ultimi giorni. Gli incendi, sempre pù vasti e ancora difficilmente controllabili, si stanno continuando a diffondere, non risparmiando nemmeno l’aria intorno a Melbourne.

Gli organizzatori dell’Australian Open e le contromisure

Per questo motivo, dopo una dichiarazione di Novak Djokovic, si era diffusa la notizia che gli Australian Open avrebbero potuto subire un rinvio o la modifica della programmazione. Ma l’organizzazione ha preferito andare avanti, sottolineando come i campi abbiano anche un sistema di copertura che si può utilizzare nel caso di eventi climatici estremi. Ma quanto sta accadendo in queste qualificazioni ha davvero dell’incredibile.

La Jakupovič si è addirittura ritirata, nonostante fosse i vantaggio di un set. Ma ci sono stati anche altri tennisti in crisi respiratoria a causa della qualità dell’aria. Per questo, gli organizzatori hanno pensato di modificare il tabellone delle qualificazioni principali.