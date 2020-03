Fontana: «Contagi aumentati perché sono stati fatti più tamponi». E annuncia test anche sui monosintomatici | VIDEO

Nella giornata di ieri, in un attimo di desolazione per i dati che gli erano stati appena comunicati dall’assessorato al Welfare della Regione Lombardia, Attilio Fontana è apparso smarrito. Come poi confermato dai dati diffusi in serata, si è registrato un nuovo aumento contagi – con particolare rilevanza su Milano -, con la curva che è tornata a crescere dopo tre giorni di trend in calo. Dopo essersi chiesto se non gli fosse sfuggito qualcosa, ora il governatore lombardo ha trovato la risposta a quella sua domanda.

«Giovedì quando ho fornito il dato dei contagi da coronavirus avevo a disposizione il numero, non l’elaborazione – ha spiegato Attilio Fontana in collegamento con Mattino Cinque, su Canale 5 -. Poi nel pomeriggio è stato chiarito che erano aumentati i tamponi. Quindi direi che siamo ancora in linea». Non si può parlare di in linea, perché facendo così si smentirebbe la tesi della non necessità di ampliare il campione dei tamponi.

“Aumentato il numero di contagi in Lombardia perché sono aumentati i tamponi” In diretta a #Mattino5 @FontanaPres pic.twitter.com/cS0SFlWZyi — Mattino5 (@mattino5) March 27, 2020

I test in più e l’aumento contagi in Lombardia

Perché era evidente, lo abbiamo raccontato con diverse storie nelle settimane precedenti, che in Lombardia e in tutta Italia c’è un forte rischio di probabili contagiati asintomatici o presunti contagiati con sintomatologia lieve su cui non è stato effettuato il test. Per questo motivo l’equazione di Attilio Fontana è talmente semplice dallo smentire tutte le risposte – date anche dalla sua giunta – sulla non necessità di effettuare test a tappeto.

I tamponi ai monosintomatici

Infatti, lo stesso Fontana – oltre a commentare l’aumento contagi di giovedì spiegando che il picco in un giorno possa anche capitare – ha annunciato che si procederà anche a tamponi su monosintomatici: quindi il test, da oggi – secondo queste parole – sarà effettuato su qualsiasi persona (in Lombardia) che accusa anche solo uno dei sintomi del Covid-19.

