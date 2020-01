Perché il Parlamento Europeo ha intonato «Auld Lang Syne» dopo lo storico voto sulla Brexit | VIDEO

«Hanno partecipato 683 persone, 621 voti favorevoli, 49 contrari e 13 astenuti». Numeri freddi per sancire definitivamente l’addio del Regno Unito all’Unione Europea. Dopo il voto del parlamento britannico, con tanto di sigillo della regina Elisabetta, si è arrivati anche all’accordo di divorzio decisivo dell’Unione Europea con il voto del parlamento presieduto da David Sassoli. Subito dopo la proclamazione del risultato, tutti i parlamentari si sono alzati in piedi e hanno intonato Auld Lang Syne, un canto tradizionale scozzese che in Italia è conosciuto con il titolo di Valzer delle Candele.

Auld Lang Syne intonata a Bruxelles dopo il voto sulla Brexit

È stato commovente partecipare a questo voto.

E quel canto un vero tuffo al cuore.

Questo però è un arrivederci non un addio.#Brexit pic.twitter.com/JiG1mOjJl5 — Nicola Danti (@DantiNicola) January 29, 2020

Il significato di Auld Lang Syne

Un momento molto toccante, in cui il Parlamento europeo si è trasformato in una sorta di auditorium, o di stadio – se preferite – con alcune sciarpe con i vessilli britannici esposti. Auld Lang Syne è una canzone dell’addio. In Italia la conosciamo attraverso i film americani e britannici, che ce la ripropongono sempre in occasione di cerimonie toccanti, come ad esempio i funerali. Inconsapevolmente, l’utilizzo di questo brano per salutare la Gran Bretagna dall’Unione Europea potrebbe rappresentare il momento simbolico in cui l’Europa così come siamo stati abituati a concepirla almeno da trent’anni a questa parte non c’è più, sta scomparendo. La vera colonna sonora della Brexit, insomma.

Il testo di Robert Burns, musicato da Davide Rizzio, è quindi il simbolo del lungo addio della Gran Bretagna dall’Unione Europea ed è anche un po’ il simbolo di tutti quelli della generazione che è stata educata sull’impronta dell’europeismo senza confini. Sarà stata anche una canzone improntata alla fratellanza e alla vicinanza tra popoli. Ma Auld Lang Syne cantata a Bruxelles è più una segnale dell’imminente sciagura.