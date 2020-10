Pecoraro e «quel file su Inter-Juve di Orsato sparito che ha condizionato un campionato»

Un file non pervenuto che ha condizionato l’intero campionato: questo è quanto ha dichiarato a Le Iene Pecoraro, ex procuratore Figc, commentando «un errore gravissimo» fatto all’epoca da Orsato che ha cambiato le sorti di un campionato intero perché non è mai potuto emergere: «Mi dissero che quel file non esisteva», quelle comunicazioni audio Inter-Juve tra Var e arbitro Orsato durante la partita Inter-Juve dell’aprile 2018 che interessavano a Pecoraro per accertare la verità.

L’episodio di Inter-Juve Orsato mai chiarito

Si tratta senza alcuna ombra di dubbio di uno degli episodi calcistici più contestati degli ultimi anni, fatto a tre giornate dalla fine del campionato con la Juventus prima e il Napoli a meno un punto. Siamo al ’12 quando Pjanic commette un fallo su Rafinha rischiando un’espulsione perché già precedentemente ammonito. Immediatamente dopo il fallo l’arbitro Orsato sceglie di ammonire non Pjanic ma D’Ambrosio per proteste. Ciò che non è chiaro è che l’arbitro aveva già il cartellino in mano quando ha fatto segno a D’Ambrosio di allontanarsi, fatto che crea un comprensibile dubbio rispetto all’intenzione iniziale di Orsato. Sono passati 35 secondi tra fallo e ammonizione e il dubbio che il Var abbia comunicato qualcosa tramite auricolare a Orsato non è mai stato dissipato proprio per l’assenza dell’audio di questo momento.

L’audio Inter-Juve di cui parla Pecoraro

“Pecoraro”:

Per le sue dichiarazioni a #leiene pic.twitter.com/bJBNxXUhec — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 6, 2020

Pecoraro, all’epoca, domandò audio e video dei dialoghi tra Var e Orsato in quel momento ma – di ciò che chiese – arrivarono solo i file video ben sei mesi dopo. Come chiarisce nell’audio, proprio quell’episodio di Phanic non aveva l’audio e «la Lega disse che non l’avevano». Oggi Pecoraro afferma che «la risposta più semplice è che non me l’abbiano voluto dare, perché mi danno l’audio degli altri episodi e non mi danno questo, quando a me interessava soltanto quello».

«Orsato promosso dopo quell’errore gravissimo»

L’ex procuratore della Figc ha anche invitato a una riflessione: «Se ad un certo punto Orsato viene promosso e viene mandato anche a fare la finale di Coppa dei Campioni, qualcuno si deve pure chiedere ‘ma dopo quell’errore che ha fatto’, gravissimo, a mio parere, che ha condizionato penso un campionato, a questo punto è premiato pure». Pecoraro chiarisce, dopo più di due anni, che di quell’episodio – che creò forte tensione nel mondo degli arbitri – non fu mai data una chiara spiegazione. Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, ha ribattuto a Pecoraro dicendo che «non è scomparso nulla, non c’è nulla da nascondere» con la promessa che presto arriveranno gli audio Var in questione.