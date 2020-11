Si può attraversare una regione rossa per spostarsi tra due regioni gialle?

Una delle domande che più insistentemente ci si sta ponendo dalla serata di ieri è sulla possibilità di attraversare regioni rosse per spostarsi tra due regioni gialle. Un esempio pratico: visto che la Lombardia è una zona rossa, posso spostarmi dal Veneto all’Emilia-Romagna (entrambe zone gialle) attraversando i confini lombardi? La risposta è sì.

Attraversare regioni rosse, si può?

Uno dei grandi temi toccati dal dpcm che entrerà in vigore a partire dal 6 novembre, infatti, riguarda proprio la mobilità. Per quanto riguarda le zone rosse, infatti, non sarà in alcun modo possibile muoversi dai confini regionali, salvo per comprovate esigenze di lavoro o di salute. Inoltre, non sarà possibile spostarsi nemmeno tra paesi nella stessa regione e nemmeno all’interno del paese e città in cui si risiede: è un regime di lockdown diverso da quello della primavera soltanto perché le attività lavorative e le scuole dei primi cicli continuano a essere aperte.

Stessa cosa vale per le regioni arancioni che non possono prevedere ingressi e uscite (salvo i motivi indifferibili che si sono esplicitati prima, ovvero lavoro e salute) e nemmeno spostamenti tra comuni, mentre invece resta possibile lo spostamento all’interno del territorio del comune. Tuttavia, regioni rosse e regioni arancioni non sono chiuse al transito dei cittadini.

Spostarsi dall’Emilia-Romagna alla Liguria, passando per Lombardia e Piemonte – ad esempio – si può fare, così come si può andare dal Veneto alla Liguria passando sempre per Lombardia e Piemonte e dalla Liguria alle province autonome di Trento e Bolzano passando per la Lombardia (possibili anche i percorsi inversi, ovviamente). Per spostarsi dalla Basilicata o dalla Campania al Molise, inoltre, si può passare per la Puglia (regione arancione). Questa regola sarà valida anche se, nei prossimi giorni, il ministero della Salute dovesse rimodulare le aree a rischio, inasprendo le misure in alcune regioni al momento “gialle” o “arancioni”.

Attraversare regioni rosse, il meme sulla Basilicata

Il meme che tutti hanno condiviso (quando ancora si pensava che Puglia e Campania, oltre alla Calabria, potessero essere dichiarate zone rosse o arancioni) in cui si mostravano i cittadini della Basilicata (unica regione a basso rischio circondata da regioni a rischio alto) ostaggio del blocco della mobilità (citando – tra l’altro – un film di Aldo, Giovanni e Giacomo), dunque, non ha trovato alcun fondamento nella realtà dei fatti.