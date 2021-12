Il blocco informatico all’ospedale di Lecco

Al momento, quella dell’attacco hacker ai server dell’ospedale di Lecco è soltanto una delle ipotesi in campo. Ma non è detto che sia la più probabile. In base a quanto risulta, infatti, nella notte tra lunedì e martedì c’è stato un problema tecnico che ha interessato il 55% dei server a disposizione dell’ospedale di Lecco e di Merate. La stampa locale ne ha dato notizia, affermando che la maggior parte dei servizi – nella giornata di oggi – è stata portata avanti in maniera manuale, causando rallentamenti anche nella gestione dei tamponi (problema che, negli ultimi giorni, sta mettendo in ginocchio l’intero sistema sanitario nazionale, figurarsi in condizioni di scarsa funzionalità informatica). Tuttavia, in base a quanto osservato, i problemi sarebbero in fase di risoluzione nella giornata di oggi.

LEGGI ANCHE > Accesso anomalo al portale dell’ASL Roma 3 e il discutibile metodo usato per continuare a erogare servizi

Attacco hacker Lecco e Merate o problema informatico di altra natura

La notizia più dettagliata, che contiene anche una comunicazione da parte dell’ASST Lecco, è quella di Leccofm.it. Il problema si sarebbe verificato a partire dalle 23.30 del 27 dicembre e nella comunicazione si parla esplicitamente di “attacco informatico”. Per far fronte al problema, sono stati contattati i tecnici di ARIA SpA, la controllata della regione che fornisce i servizi informatici a tutto il sistema sanitario lombardo, che hanno disattivato la connettività internet in uscita e hanno utilizzato i backup – non compromessi – per ripristinare il sistema.

L’ospedale ha comunicato: «Pronta ed immediata la risposta dei sistemi informativi aziendali in collaborazione con Aria S.p.A. che in tempi rapidi ha reso possibile il ripristino parziale dei servizi». Tra i servizi che sono stati ripristinati, spicca anche quello relativo alle vaccinazioni, oltre che i servizi di laboratorio e delle richieste di tamponi. Al di là delle indicazioni fornite, in ogni caso, non è chiaro se si sia trattato di un vero e proprio attacco hacker o di un malfunzionamento tecnico di altro tipo. Saranno disposte ulteriori indagini per verificare la natura del problema.