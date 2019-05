Roma, autista dell’autobus tenta di investire un pedone | VIDEO

Sta facendo molti discutere, come è ovvio per la crudezza delle immagini, il video che sta facendo il giro dei social in queste ore. Nel filmato, ripreso probabilmente da un balcone di una palazzina nella zona Corviale – a ovest di Roma – si vede una discussione tra un uomo e un autista della linea Atac 786. La lite degenera e l’autobus punta poi dritto verso l’altra persona cercando di investirla. Non si tratta di un incidente, come evidente dal video, ma di una reazione scomposta a quello che sembra essere un banale litigio per motivi stradali.

L’autobus della linea 786 – che copre la tratta dalla stazione Trastevere a via dei Capasso – era fermo alla fermata Reduzzi. Come si vede nel video, sembra esserci una discussione a distanza con un passante che era in strada con i suoi due cani. A un certo punto il pedone si allontana dal mezzo pubblico, rimanendo in mezzo alla via e girandosi verso il bus, gridando qualcosa all’autista. Poi la follia, con l’uomo che guidava il mezzo che accelera e punta dritto contro l’uomo nel tentativo di investirlo.

Roma, autista dell’autobus tenta di investire un pedone

Non si sa nulla sulle condizioni di salute del passante, ma l’impatto con il mezzo, seppur attutito dalle sua braccia, sembra esser stato molto violento. Il tutto in mezzo alle strade della capitale. Le immagini crude del filmato mostrano un atteggiamento sicuramente provocatorio da parte del pedone, ma ciò non può spingere l’autista a utilizzare il proprio mezzo per farsi giustizia da sé.

Il comunicato dell’Atac sul caso

L’Atac ha immediatamente preso le distanze da questo folle gesto e ha annunciato provvedimenti nei confronti dell’autista: «In relazioni alle immagini diffuse su un video, nel quale si vede un bus in servizio sulla linea 786 che si dirige contro un pedone, Atac ha immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato, che l’azienda giudica molto grave. Nelle more della conclusione degli accertamenti Atac procederà a sospendere cautelativamente l’autista responsabile, una volta individuato. L’azienda valuterà, inoltre, anche una denuncia a carico del dipendente. Nel frattempo ha provveduto a segnalare il video alle autorità competenti».