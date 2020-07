Il paradosso Atac: i mezzi pubblici funzionano poco e male, ma il bilancio è positivo

Ma per i cittadini non sembra esser cambiato nulla

I soldi non sono tutto. Lo dimostra l’approvazione dell’ultimo bilancio Atac che parla di un utile di 7,6 milioni di euro nel 2019. Si tratta di un risultato positivo rispetto a quel che accadeva in passato, ma che sembra non aver avuto riverberi effettivi sulle funzionalità del servizio di trasporto pubblico capitolino. Lo scorso anno, infatti, è stato quello dei record per numero di autobus che sono andati in autocombustione, ma anche quello della perenne chiusura di alcune stazioni della metropolitana per i problemi alle scale mobili.

LEGGI ANCHE > L’autogol di Virginia Raggi che cita Atac come esempio virtuoso da paragonare ad Autostrade

Dopo anni di buio, anche con particolari artifizi tecnici, il bilancio Atac ha raggiunto il segno più. Nel 2019, infatti, l’utile registrato alla chiusura dell’esercizio (il 31 dicembre) ha toccato quota 7.612.008 euro. L’anno precedente era di poco più di 800mila euro. Nel 2016 e 20617, invece, si parlava di ampie passività di cassa che sforavano – rispettivamente – i 200 e i 120 milioni di euro. Insomma, sembra esserci stato un cambio di passo.

Atac, di positivo c’è solo il bilancio

Ma questo trend non sembra essere confermato dall’effettivo funzionamento del servizio di trasporto pubblico nella capitale. Al netto dei disagi provocati dall’emergenza sanitaria, la rete di superficie (Autobus, tram e filobus) e quella sotterranea (le linee di metro A, B e C) continuano a rappresentare una vera e propria Odissea per chi si muove a Roma senza un mezzo di sua proprietà. E, come accaduto lo scorso anno, i famosi flambus si ripetono con una frequenza preoccupante.

I guasti e gli autobus in fiamme

Poi ci sono i ritardi in metropolitana, con frequenti guasti nelle motrici che costringono gli utenti a scendere e attendere il mezzo successivo. Insomma, le casse stanno meglio, ma per i cittadini di Roma poco è cambiato. Perché un bilancio non è lo specchio di quel che viene offerto.

(foto di copertina: da video dei Vigili del Fuoco)