Il titolo terroristico de il Giornale sull’asteroide che colpirà la terra (ma non è così)

La stella cometa del giornalismo è la caccia del titolo sensazionalistico per ottenere il maggior numero di visualizzazioni. Se poi quel che viene scritto all’interno dell’articolo smentisce la tesi sostenuta dal titolo, pazienza. E così oggi nell’edizione online de il Giornale, troviamo un articolo che ci fa sobbalzare dalla sedia e ci fa gridare «moriremo tutti». E, invece, andando a leggere i dati, nulla di quanto sostenuto è realistico. Quindi, la notizia dell’asteroide colpisce la terra (con tanto di data) è del tutto fuori luogo e ha come obiettivo quello di attirare i lettori con un titolo tra il terroristico e l’allarmante.

La notizia dell’asteroide colpisce la terra citata nel titolo de il Giornale è del tutto sbagliata. Sull’edizione online del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, infatti, si parla di «disastro» e rotta di collisione. Ma è veramente così.

Asteroide colpisce la terra, il terrorismo ingiustificato de il Giornale

Ovviamente no. I dati smentiscono questa narrazione. Leggiamo lo studio – reale, con dati concreti e senza la ricerca del titolo sensazionalistico – del Centre for Near Object Studies (Cneos) della Nasa. Si tratta di un asteroide, denominato 2009 JF1 (scoperto, per l’appunto, nel 2009), che potrebbe colpire il nostro pianeta il 6 maggio del 2022. Ma qual è la possibilità d’impatto? Lo 0,026%.

Tanto terrore per nulla

Insomma, altro che data del disastro già annunciata. Le percentuali di impatto sono bassissime. Anzi, molto inferiori rispetto anche ai precedenti (e immotivati) pericoli già annunciati. Nonostante le evidenze, però, il Giornale ha deciso di fare un titolo terroristico per andare a caccia di visualizzazioni. Insomma, l’unica cosa colpita dall’asteroide del buon senso è l’informazione che, ancora una volta, si rende complice di aizzare i terrori solleticando le facili paure della gente.