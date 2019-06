Nave commerciale italiana soccorre 50 migranti e si dirige verso Lampedusa

La nave commerciale Asso 25, battente bandiera italiana, ha soccorso 50 migranti rimasti in balia delle onde nel Mediterraneo. Lo ha comunicato Alarm Phone, il servizio di linea telefonica che aiuta le persone che hanno bisogno in mare. L’imbarcazione, ora, si starebbe dirigendo verso le coste italiane, puntando verso il porto di Lampedusa. Si accusa anche Malta di essere a conoscenza delle difficoltà di quel barcone in avaria, ma il governo de La Valletta non sarebbe intervenuta.

Come si legge nelle poche righe scritte da Alarm Phone «secondo diverse fonti, la nave commerciale Asso 25 ha effettuato un’operazione di salvataggio per la barca che ci aveva chiamato prima. Riteniamo che si stia muovendo verso l’isola italiana di Lampedusa (attraverso le rotte aggiornate in tempo reale, ndr). Siamo sollevati e ammiriamo la loro tenacia».

According to several sources, the #Asso25 has carried out a rescue operation for the boat that had called us earlier. We believe it is moving to #Lampedusa island in #Italy. We are relieved & we admire the tenacity of the people on the move!

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 6, 2019