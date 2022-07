L’Agcom ha dato il via libera alla nuova tipologia di assistenza clienti di Dazn

Ora, in base a quanto osservato da Agcom e in base a quanto risposto da Dazn, l’OTT che trasmette in esclusiva le partite della Serie A italiana ha un servizio di assistenza clienti valido e conforme a quelle che sono le linee guida generali, su cui l’utente può far leva. Sono state pubblicate da Agcom, infatti, tutte le indicazioni che Dazn ha proposto per migliorare un servizio clienti che, per la scorsa stagione, non prevedeva – ad esempio – né un numero di telefono dedicato ai clienti attraverso cui poter interagire con una persona fisica, né un sistema efficace per risolvere i problemi di visione della piattaforma, nel momento in cui venivano segnalati problemi di trasmissione degli eventi live. Adesso, con uno schema in 11 punti, Dazn ha conquistato la fiducia di Agcom, che nel mese di febbraio – invece – aveva pronunciato un parere sanzionatorio.

Assistenza clienti di Dazn, le nuove linee guida e gli impegni dell’OTT nei confronti degli utenti

Il primo impegno di Dazn è stato quello dell’istituzione di un numero WhatsApp con cui gli operatori di Dazn risultassero sempre reperibili nella fascia oraria che va dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 23. Il secondo punto analizzato dall’azienda è stato quello di introdurre un call center in person: quest’ultimo, come esplicitato anche nelle intenzioni di Dazn rese pubbliche qualche settimana fa, sarà raggiungibile per tutta la settimana negli orari di esercizio 14-23 durante la settimana e 12-23 in occasione delle giornate di Campionato.

Si passa poi a definire meglio, con chiarezza e trasparenza comunicativa, in che modo si possa comunicare con Dazn: sul sito internet, infatti, verranno esplicitati i contatti dell’azienda. Inoltre, all’utente verrà chiesto conto del grado di soddisfazione relativo all’assistenza ricevuta su tutte le finalità del servizio. Ci sarà un arricchimento della sezione HELP sempre sul sito internet di Dazn e sarà predisposta una unità interna di monitoraggio per la risoluzione dei problemi che vengono manifestati dagli utenti.

Dazn, tra le altre cose, si impegna nell’ottimizzazione dei profili di encoding più bassi, con il miglioramento della qualità delle immagini, anche in presenza di minore banda. Un impegno che va nella direzione di una maggiore inclusività di utenti che usufruiscono del servizio non a pari condizioni di connettività. Dazn si impegnerà, inoltre, ad aumentare l’utilizzo di Multicast (ovvero la distribuzione simultanea di informazione) per il traffico di TIM e di aggiornare l’Agcom sulle novità e sulle implementazioni che la sua piattaforma farà nei prossimi tre anni.