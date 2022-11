L’Assistente Google con le nuove funzionalità diventerà più sicuro e adatto ai bambini

Google ha pensato di integrare delle opzioni nel suo Assistente vocale in modo da renderlo più adatto e più sicuro quando viene utilizzato dai bambini. Proprio perché i bambini utilizzano sempre più spesso i dispositivi digitali e quindi anche gli assistenti vocali, che potrebbero essere dannosi, l’azienda ha deciso di sviluppare delle funzionalità in grado di aiutare i genitori a tutelare i propri figli anche da eventuali contenuti pericolosi.

Tutte le novità di Google per tutelare la sicurezza dei bambini

Nelle corso delle prossime settimane, tramite le applicazioni Google Home, Family Link e Assistente Google installate sia sui dispositivi con sistema operativo Android sia su quelli con sistema operativo iOS sarà possibile modificare le impostazioni e abilitare o disabilitare alcune funzionalità delle applicazioni per renderle sicure anche se i bambini le utilizzano senza la supervisione di un adulto. Attraverso le nuove funzionalità sarà possibile per esempio scegliere a quali contenuti i bambini possono accedere e a quali no, impedire ai bambini di effettuare telefonate o scegliere il tipo di risposte che ricevono dall’assistente vocale. Sarà implementata anche un’opzione che consente di impostare dei limiti di tempo per l’utilizzo dei dispositivi elettronici e li bloccherà se i bambini li utilizzano oltre il tempo massimo precedentemente stabilito dai genitori.

Sull’applicazione Assistente Google verrà introdotta Kids Dictionary, una funzionalità che fornirà risposte semplificate e facilmente comprensibili dai bambini. Inoltre, saranno introdotte quattro nuove voci pensate proprio per i bambini: «Queste nuove voci, che abbiamo progettato insieme a bambini e genitori, sono state sviluppate con una gamma diversificata di accenti per riflettere comunità e modi di parlare diversi. E come un insegnante preferito, queste voci parlano in stili più lenti ed espressivi per aiutare con la narrazione e la comprensione».