A quanto pare alla base di tutto ci sarebbe un oscuro segreto. Per questo Mila Kunis avrebbe fatto armi e bagagli e detto addio al marito Ashton Kutcher. Ma tranquilli. Per tutti quelli che devono ancora riprendersi dalla rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk: non c’è da preoccuparsi, è tutto falso. A smentirlo sono i diretti interessati con un ironico quanto divertente video pubblicato sul profilo Instagram di Kutcher.

Ecco cosa rispondono Ashton Kutcher e Mila Kunis circa la loro presunta rottura

“Amore che succede?” chiede l’attore di That ’70s show alla moglie. “A quanto pare abbiamo rotto”, risponde lei. “Mi sentivo soffocata – continua Mila Kunis, incalzata – E poi tu nascondi un oscuro segreto. Per questo porto via anche i bambini“.

Durante il siparietto Mila tiene in mano il suo smartphone e mostra la copertina di “In touch weekly“, tabloid americano che riportava in copertina la notizia della presunta crisi di coppia. “Divertitevi a vendere copie questa settimana. Magari la prossima volta mia moglie sarà incinta di due gemelli. Per la terza volta. Ma in fin dei conti, chi tiene il conto”, commenta Kutcher dal suo profilo Instagram.

La storia d’amore di Mila Kunis e Ashton Kutcher

Quella di Ashton e Mila è una storia d’amore che appassiona da anni il grande pubblico, nonostante la coppia sia molto riservata e sveli quindi molto poco della propria vita privata. I due si sono incontrati a fine anni Novanta sul set della sitcom americana That ’70s show dove, giovanissimi, interpretavano due fidanzatini. La storia d’amore tra i due sarebbe però nata parecchi anni dopo: Ashton e Mila hanno iniziato a uscire insieme nel 2012, si sono fidanzati nel 2014 e sono convolati a nozze due anni più tardi. La coppia ha due figli tenuti rigorosamente lontani dai riflettori, Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood.