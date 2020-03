Sono arrivati i risultati degli ascolti tv relativi alla serata di lunedì 16 marzo ed il vincitore era davvero scontato: il Commissario Montalbano sbanca su Rai1 e sfiora i 9milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 33,2. Il personaggio creato dal grande Andrea Camilleri si conferma dunque una garanzia per il servizio pubblico anche in tempo di coronavirus.

Il dato più interessante e sorprendente, però, è quello di Harry Potter su Italia1 che conquista uno share pari al 14.2 con 3milioni e 690mila spettatori. Un risultato straordinario per il maghetto mai così in alto in chiaro e che premia la decisione di Mediaset di ritrasmettere tutta la saga dopo che i fan l’avevano chiesto a gran voce per affrontare la quarantena. Stasera nuovo appuntamento con il secondo capitolo e senza Montalbano potrebbe esserci un risultato ancor più sorprendente. Gli italiani, mai come in questo momento, hanno bisogno di perdersi in un fantastico mondo di magia.

Ascolti Tv 16 marzo, le briciole per le altre reti

Ride Italia 1 ma piange Canale 5, che ha mandato in onda il film Lo stagista inaspettato che ha interessato 2.295.000 spettatori agli ascolti pari all’8.9% di share. Su Rai 2, lo speciale TG2 Coronavirus, Settimana decisiva ha coinvolto 1.142.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Rai3 Carol ha ottenuto 589.000 spettatori pari al 2%. Su Rete4 Speciale Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.471.000 spettatori con il 6.3% di share.