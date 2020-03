Lo scorso Natale era stata annunciata e poi cancellata improvvisamente, ma finalmente torna su Italia 1 la maratona di Harry Potter. Sin da quando era stata annunciata la quarantena per il coronavirus i fan del maghetto più famoso di sempre avevano chiesto a Mediaset di rimandare in onda i film, perché anche se tutti hanno qualche cofanetto in dvd o blu ray l’emozione di commentarlo insieme sui social guardandolo sulla tv in chiaro è tutta un’altra cosa. Il Biscione, che già negli scorsi giorni aveva rimodulato la sua offerta posizionando ogni giorno nel pomeriggio un film per famiglie e al mattino cartoni e serie tv ha dunque deciso di alzare le bacchette e da stasera dunque si riparte con Harry Potter:

“Sì, vi abbiamo ascoltato! Ogni lunedì, in prima serata su #Italia1, la saga completa di Harry Potter! Si parte dal 16 Marzo con Harry Potter e la Pietra Filosofale!”

L’annuncio era arrivato prima della sospensione de Le Iene, quindi per riempire il “buco” di programmazione la magia addirittura raddoppia: Harry Potter infatti andrà in onda ogni lunedì e martedì con un doppio appuntamento settimanale! Stasera dunque tutti sintonizzati con il primo capitolo, Harry Potter e la pietra filosofale.

Calendario Harry Potter su Italia 1

A seguire vi lasciamo la programmazione completa:

lunedì 16 marzo “ Harry Potter e la pietra filosofale ” (2001). martedì 17 marzo “ Harry Potter e la camera dei segreti ” (2002) lunedì 23 marzo “ Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ” (2004) martedì 24 marzo “ Harry Potter e il calice di fuoco ” (2005) lunedì 30 marzo “ Harry Potter e l’Ordine della Fenice ” (2007) martedì 31 marzo “ Harry Potter e il principe mezzosangue ” (2009) lunedì 6 aprile “ Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ” (2010) martedì 7 aprile “ Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 ” (2011).



I film sono disponibili anche in streaming su Mediaset Play.