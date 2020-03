Torna questa sera in prima serata su Rai 1, per il secondo ed ultimo episodio inedito nel 2020, Il Commissario Montalbano con “La Rete di Protezione”. Il nuovo episodio è diretto interamente da Luca Zingaretti, dopo la tragica scomparsa di Alberto Sironi, e l’arrivo della troupe svedese è un omaggio ad Andrea Camilleri: prima di diventare scrittore infatti faceva parte di un mondo, cinematografico e televisivo. Poi anche la Svezia non è causale, dato che nell’immaginario del maestro e per molti della sua generazione rappresentava l’esotico e la trasgressione basti pensare ad esempio ad Anita Ekberg scelta come musa de La Dolce Vita da Federico Fellini che fece girare la testa all’Italia. C’è la sicilianità, sempre presente nel Commissario Montalbano, con i filmini di famiglia che nascondono una verità inconfessabile. Oltre a questo verrà affrontato un tema delicato ed importante come il cyber-bullismo. Non ci resta dunque che sintonizzarci su Rai 1 perché stasera contro il coronavirus c’è a farvi compagnia Salvo Montalbano.

Commissario Montalbano, trama di “Rete di protezione”

A Vigàta è arrivata una troupe cinematografica svedese per le riprese di un film che racconta di una nave del loro pa – ese approdata in Sicilia nel secolo scorso. La curiosità tra gli abitanti della piccola cittadina camilleriana è tanta, l’eccitazione è alle stelle, i disagi per la circolazione drammatici. Intanto un uomo si presenta in commissariato a raccontare una curiosa storia sulla sua antica famiglia: in cantina ha trovato dei filmini in cui suo padre, negli ultimi anni della sua vita, ha ripreso, seppur gravemente ammalato, ogni anno nello stesso giorno e alla stessa ora, lo stesso misterioso muro. Il commissario intuisce che non si tratta solo di un fatterello bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche.

Non sarà però solo questo cold case a impegnare il commissario perché, proprio in quei giorni, nella scuola frequentata dal figlio di Augello viene compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato. Due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Alla fine si svelerà una verità sconvolgente anche qui. Un nuovo mistero su cui fare luce… e giustizia.

Il cast

Nel cast di Rete di Protezione de “Il Commissario Montalbano” troviamo Luca Zingaretti, Sonia Bergamasco, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Carolina Carlsson, Angelo Russo, Disa Östrand, Fredrik Hiller, Tuccio Musumeci, Carmelinda Gentile, Ketty Governali, Dario Veca, Graziano Piazza, Mario Pupella, Ivan Giambirtone, Enrico Guarneri, Pietro Delle Piane, Luigi Tuccillo e Peppe Tuccillo.