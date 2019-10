Il finale di stagione di La strada di casa ha tenuto nuovamente incollati alla tv milioni di telespettatori. Già ci si chiede se ci sarà un seguito della fiction, che ha visto protagonista Alessio Boni. Ottimi i risultati di ogni messa in onda: il pubblico ha gradito molto e vorrebbe ritrovare sul piccolo schermo la famiglia Morra. Gli ascolti tv di ieri, martedì 29 ottobre, hanno permesso a Rai Uno di aggiudicarsi ancora la serata in termini di share. Bene anche Le Iene su Italia 1, Il Collegio su Rai Due e Titanic su Canale 5.

Dati ascolti tv 29 ottobre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – La strada di casa: la verità sulla morte di Mauro e sul birrificio sono venute a galla e non sono mancate le sorprese, in questo atteso finale di stagione, che ha anche visto una morte inaspettata. La fiction è stata seguita da 3.950.000 persone, con uno share del 17,3%.

Rai Due – Il Collegio: la seconda puntata della quarta edizione de Il Collegio è stata vista da 2.252.000 telespettatori, con uno share del 9,7%.

Rai Tre – Cartabianca: Bianca Berlinguer ha ospitato, tra gli altri, anche Matteo Salvini. Cartabianca è stato visto da 1.121.000 spettatori, con uno share del 5,2%.

Rete 4 – Una Vita: in onda dal 2015, la soap opera ha ormai superato le 1000 puntate di messa in onda e vanta milioni di fedelissimi, non solo in Italia. Ieri sera Una Vita è stato visto da 1.073.000 persone, corrispondenti al 4,5% di share.

Canale 5 – Titanic: è il film che ha lanciato le splendide carriere di Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, quello che tutti abbiamo visto almeno una volta nella vita e che a distanza di 22 anni è ancora sul podio dei film con maggiori incassi nella storia del cinema, dopo Avengers: Endgame e Avatar. Ieri sera hanno guardato Titanic 1.887.000 telespettatori, con uno share dell’8,8%.

Italia 1 – Le Iene: dal recupero dei Bronzi di Riace a un presunto caso di truffa, dall’intervista singola a Mecna allo scherzo fatto alla gelosissima Juliana Moreira. La puntata è stata vista da 2.141.000 spettatori, totalizzando il 12,8% di share.

La 7 – DiMartedì: Giovanni Floris si è soffermato, con i suoi ospiti, soprattutto sui risultati delle elezioni in Umbria e sugli scenari che hanno aperto, con l’evidente crisi dei 5 Stelle, la vittoria netta del centrodestra e lo strapotere che la Lega continua ad acquisire. Il programma ha totalizzato 1.289.000 spettatori e uno share del 5,9%.