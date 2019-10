La fiction di Rai Uno continua a primeggiare negli ascolti, vincendo anche questa settimana (come la scorsa) la serata e aggiudicandosi lo share più alto, benché leggermente in calo a quello della precedente messa in onda. Spiccano negli ascolti anche gli Eurogames di Canale 5 e Le Iene, mentre resta sottotono lo show Maledetti amici miei. Nonostante il poker di mattatori a cui è affidato e i tanti ospiti di ogni puntata, il programma fatica a decollare e resta fermo intorno al 4%.

Dati ascolti tv 17 ottobre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – Un passo dal cielo – Fantasmi del passato: sesta puntata della fiction con Daniele Liotti e Rocío Muñoz Morales. Ha conquistato 4.281.000 spettatori pari al 19.5% di share.

Rai Due – Maledetti amici miei: terza puntata dello show affidato a Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi, accompagnati in questa divertente avventura da tantissimi ospiti del mondo della musica, del cinema e della televisione. Il programma ha totalizzato il 4.4% di share pari a 876.000 spettatori.

Rai Tre – Il palazzo del Viceré: il film è stato visto da 967.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.

La 7 – Piazzapulita: tra gli ospiti di Corrado Formigli il Direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli, Laura Boldrini e i giornalisti Giovanni Floris, David Puente. Il programma è stato seguito da 981.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Rete 4 – Dritto e rovescio: il programma ha totalizzato un ascolto medio di 1.223.000 spettatori con il 7% di share.

Canale 5 – Eurogames: quinto appuntamento dello show condotto da Alvin e Ilary Blasi, accompagnati da sei giudici e un supervisore d’eccellenza dei giochi: Jury Chechi. Il programma è stato visto da 1.944.000 spettatori pari al 9.8% di share.

Italia 1 – Le Iene Show: conduzione al femminile, affidata per questa puntata a Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Tra le inchieste della serata, quella di Luigi Pelazza: la storia di un padre che ha potuto riabbracciare il figlio dopo cinque anni di lontananza, perché portato via dalla mamma dall’Italia, fino in Siria, per essere arruolato nell’Isis. I telespettatori sintonizzati sono stati 1.981.000, pari al 12% di share.