La replica della sorella di Giorgia Meloni ‘chiamata in causa’ da Sandro Veronesi

Il duro attacco di Sandro Veronesi nei confronti di Giorgia Meloni non è passato inosservato. La leader di Fratelli d’Italia ha replicato al tweet dello scrittore, ma nel dibattito è entrata anche Arianna Meloni, sorella della parlamentare di FdI, che ha voluto dire la sua dopo esser stata ‘chiamata in causa’ sui social. Ovviamente, lo scrittore non faceva riferimento a lei, ma ha utilizzato un modo di dire. Nonostante questo, anche lei è voluta entrare a far parte di questa diatriba social.

Partiamo dall’antefatto. Sandro Veronesi, nei giorni scorsi, ha utilizzato il proprio attivissimo profilo Twitter per replicare alla dichiarazione di Giorgia Meloni sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms. La leader di Fratelli d’Italia ha parlato di ‘traditori e vigliacchi’.

Processare un Ministro per aver difeso la nazione e i suoi confini è un precedente spaventoso nella democrazia italiana. Non conta più cosa sia giusto, ma cosa piaccia alla sinistra. Solidarietà a Salvini. Ce la faremo, Matteo, a difendere questa nazione da vigliacchi e traditori pic.twitter.com/MVMG0go0JF — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) July 30, 2020

Arianna Meloni, sorella di Giorgia, risponde a Sandro Veronesi

Lo scrittore, i cui ideali sono noti (e decisamente contrari a quelli di Salvini e di Meloni), ha replicato retwittando il post della leader di Fratelli d’Italia con un caustico commento che ha ‘chiamato in causa’ anche la sorella di Giorgia Meloni. E lei, Arianna Meloni, ha deciso di replicare.

Salve sono la sorella di Giorgia Meloni. Dispiace vedere che i suoi argomenti siano così miseri. — Arianna Meloni (@ariannamln) August 2, 2020

Una replica in tono con quanto pubblicato qualche ora dopo dalla sorella su Facebook.

