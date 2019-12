Morto suicida lo scrittore Ari Behn che denunciò Kevin Spacey di molestie

La Norvegia è sconvolta dalla morte di Ari Behn, punto di riferimento culturale della terra scandinava ed ex marito della principessa Marta Luisa. La notizia del suo suicidio si era diffusa già nella giornata di ieri: lo scrittore aveva 47 anni e la conferma della sua morte tragica è stata data dal suo agente che riporta anche il cordoglio della famiglia e dei suoi parenti più stretti.

Ari Behn morto suicida: era stato tra gli accusatori di Kevin Spacey

La vicenda personale di Ari Behn si intreccia con quella internazionale che ha colpito l’attore Kevin Spacey. Quest’ultimo, infatti, fu accusato di molestie sessuali proprio dallo scrittore, che affermò di essere stato molestato nel 2007. Secondo la denuncia di Behn, Kevin Spacey lo avrebbe molestato toccandolo sotto a un tavolo dopo un concerto per il premio Nobel per la pace. Tra l’altro, l’attore gli fece capire esplicitamente, sempre stando al racconto del defunto scrittore, di volere un appuntamento con lui in un luogo più appartato.

La storia personale di Ari Behn

Ari Behn, padre di due figli, aveva divorziato nel 2016 dalla figlia del re di Norvegia Harald V, con cui aveva condiviso anche l’esperienza professionale della scrittura di un libro sul matrimonio reale. La denuncia di Ari Behn riguardo a Kevin Spacey, in ogni caso, non ha avuto alcuna conseguenza sull’attore se non dal punto di vista professionale. Dopo lo scandalo scoppiato per denunce come queste (Spacey ne ha ricevute anche altre dello stesso tenore), l’attore è stato escluso dalle produzioni più recenti (una su tutte, House of Cards). Ma non ci sono state conseguenze dal punto di vista giudiziario, con l’archiviazione del caso in seguito al ritiro della denuncia principale, quella mossa dal figlio della giornalista Heather Unruh, uno dei ragazzi che aveva accusato l’attore americano di molestie sessuali.

