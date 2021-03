Caso Ares: Eva Grimaldi in procura

Come avevamo anticipato su Giornalettismo, continua il via vai in Procura sull’Ares-gate scoppiato durante il Gf Vip. Oggi è il turno di Eva Grimaldi, attrice, ex volto e musa di Alberto Tarallo, produttore. Eva per anni ha vissuto a Roma con il manager e poi a Zagarolo. Prima in casa di Tarallo stesso, poi con Gabriel Garko suo fidanzato – fake, ma nella vita suo “fratellino” minore (tra i due c’è un rapporto davvero di amicizia fraterna).

Ares-gate, Eva Grimaldi in procura

I due, quando Tarallo andava a dormire, scappavano di notte per “prendere aria” e spingevano la macchina a quattro mani per poi accenderla una volta fuori dal garage e non svegliare nessuno. Particolare da non sotto valutare. Idem il Natale. A mezzanotte del 24 dicembre lasciavano Zagarolo, con due auto diverse, per correre felici nelle loro dimore. Eva a Verona, Gabriel a Torino e durante il viaggio si facevano compagnia al telefono, perché “liberi”.

L’indagine verte sul suicidio o istigazione al suicidio di Teo Losito. Siamo solo al primo tempo di una lunga partita per scoprire la verità. Della Grimaldi possiamo riportare un piccolo ma significativo particolare: al funerale di Losito, lei disse in lacrime agli amici o più intimi testuali parole: «Questa è la fine di tutto, sapevamo che sarebbe finita così».