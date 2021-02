L’assessore Arena dà per certo che lo spacciatore arrestato a Monza sia marocchino

“Complimenti agli agenti del nost della polizia locale che, dopo un inseguimento, hanno arrestato uno spacciatore di cocaina ricercato e con un mandato di arresto pendente nell’ambito dell’operazione dedalo (giardinetti di via Visconti). Vi ricordate com’erano prima? Secondo voi l’arrestato sarà Altoatesino, svizzero o austriaco? Ovviamente anche lui marocchino! Dal Governo avremmo bisogno di un blocco degli arrivi, di pene ed espulsioni certe e di risorse per la polizia, invece nel 2020 ci hanno regalato più di 34.000 nuove ‘risorse della sinistra’!”. È questo il post che ha scritto su Facebook Federico Arena, assessore alla sicurezza del comune di Monza, per commentare l’arresto di uno spacciatore di cocaina attivo nel capoluogo brianzolo.



LEGGI ANCHE –> «Lei è araba, niente da fare»: la risposta all’annuncio di lavoro cela razzismo

https://www.facebook.com/federico.arena.5/posts/10224549905234298

In seguito alla pubblicazione del post su Facebook, Arena è stato travolto da numerosi commenti, molti dei quali etichettano il rappresentante della giunta di centrodestra come razzista. A detta di Arena, Facebook – su segnalazione degli utenti – avrebbe rimosso il post, salvo poi ripristinarlo. “Ho deciso però di renderlo visibile solo ai miei contatti privati per non dare vita ad altri insulti”, ha però precisato Arena. “I commenti scomodi li cancellate? Che ridere”, scrive qualcuno. “Non è stato cancellato proprio niente. Il suo commento al massimo è scomodo per lei che, oltre a parlare a vanvera senza sapere le cose, dichiara implicitamente di conoscere spacciatori, non è sicuramente scomodo per me!”, ha replicato Arena. Che ha poi provato anche a giustificarsi: “Naturalmente il mio pensiero non era rivolto al popolo marocchino nella sua interezza. Le polemiche arrivano da soggetti politicizzati, riferibili al Partito democratico e all’opposizione. Era un commento ironico, è vero, ma intedevo promuovere la tesi per cui tra immigrazione clandestina e spaccio c’è una correlazione confermata dalle statistiche”, ha chiosato Arena.

[CREDIT PHOTO: FACEBOOK/FEDERICO ARENA]