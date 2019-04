Un concorrente di Ciao Darwin rischia la paralisi

Un brutto incidente nel corso dell’ultima puntata di Ciao Darwin e ora un uomo rischia di rimanere paralizzato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, un giovane si è ferito gravemente alla colonna vertebrale durante la registrazione del programma. Per lui due vertebre schiacciate, una lesione al midollo e problemi respiratori provocati dalla caduta. L’operazione è riuscita, ma ora rischia di rimanere paralizzato. Il quotidiano romano ha riportato la rabbia dei parenti.

L’incidente è accaduto durante uno dei giochi iniziali, quello che mette in mostra le doti fisiche delle due categorie in sfide. L’uomo stava affrontando la gara dei rulli rotanti all’interno del cosiddetto ‘Genodrome’ quando è caduto sbattendo con violenza la schiena. È stato immediatamente soccorso e portato all’ospedale Sandro Pertini dove è stato subito visitato e operato. Ora si trova ancora ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio romano, ma nonostante l’operazione sia andata a buon fine non è stata ancora sciolta la prognosi e i parenti non sono molto fiduciosi sulla piena ripresa dell’uomo.

L’uomo che rischia la paralisi dopo aver partecipato a Ciao Darwin

«Secondo quanto è stato riferito dai medici – ha detto a Il Messaggero il cugino dell’uomo – ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare. L’operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche». Il gioco che tanto fa sorridere gli spettatori di Ciao Darwin, quindi, rischia di aver provocato gravissime conseguenze.

The show must go on

Ma la rabbia dei parenti è stata anche per la gestione di quanto accaduto dopo l’incidente di mercoledì scorso, durante le registrazioni della puntata andata in onda venerdì: «Quelli della produzione mi hanno chiamato perché avevano il mio contatto, e mi hanno chiesto il numero di telefono di sua moglie per dirgli che era caduto. La nostra rabbia è dipesa anche dal fatto che hanno continuato a registrare nonostante un fatto così grave. Hanno continuato come se nulla fosse, tanto che sulla pagina Facebook di Ciao Darwin continuano a postare notizie scherzose. Altro che caduta di schiena la sua: stiamo vivendo un incubo».