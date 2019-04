Greta Thunberg in Piazza del Popolo: il suo discorso | VIDEO

Nell’assolata Piazza del Popolo, in quel caldo così inusuale per lei che arriva dalla Svezia, Greta Thunberg sta chiudendo l’evento che, da questa mattina alle 10, ha caratterizzato Roma. In uno dei suoi Fridays for Future, Greta Thunberg è salita sul palco alimentato dalle dinamo delle biciclette per lanciare i messaggi a tanti giovani della sua stessa generazione e per provare a sensibilizzare i potenti del mondo sui cambiamenti climatici.

Dopo il suo discorso al Parlamento Europeo, nel corso del quale si è addirittura commossa, e dopo l’udienza da Papa Francesco e la conferenza in Senato, Greta Thunberg ha voluto parlare ai ragazzi della sua generazione, a quelle persone che, insieme a lei, stanno portando avanti le battaglie contro il riscaldamento globale. Dopo una serie di interventi di suoi coetanei sul palco, è la volta del suo messaggio: intorno alle 13, Greta ha iniziato il suo discorso alla città di Roma.

Greta Thunberg, la diretta del suo discorso da Piazza del Popolo