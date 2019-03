Elezioni Basilicata, la Rai manda in pensione gli exit poll: «Solo linee di tendenza»

Non più exit poll, soltanto linee di tendenza. La scelta della Rai per le elezioni in Basilicata è estremamente discutibile. Al Tg2 erano stati annunciati gli exit poll alla chiusura delle urne alle 23 del 24 marzo 2019. Ma questi exit poll non sono stati divulgati. Il consorzio Opinio, formato da Piepoli, Noto e EMG di Fabrizio Masia, ha scelto di non dare percentuali, ma soltanto linee di tendenza sulle elezioni lucane.

Niente exit poll al Tg2, solo linee di tendenza per la Basilicata

Stando a quanto affermato in studio, il rappresentante del consorzio Antonio Noto ha affermato di non avere uno strumento necessario per effettuare un’analisi statistica che si basi su numeri. Nei giorni scorsi, il consorzio ha effettuato delle interviste che sono state in grado di fornire soltanto delle linee di tendenza. A sorpresa, dunque, niente numeri a chiusura delle urne.

Evidentemente, la Rai è rimasta molto scottata dall’esperienza delle ultime elezioni in Sardegna, quando gli exit poll – divulgati dopo la chiusura delle urne, con uno spoglio che sarebbe stato effettuato soltanto all’indomani – hanno offerto un quadro molto diverso dalla realtà: era stato dato un testa a testa tra centrodestra di Solinas e centrosinistra di Zedda, che nei fatti si è tradotto in una vera e propria larga vittoria del controdestra.

Le linee di tendenza in Basilicata danno il centrodestra avanti

Per quanto riguarda la scorsa tornata amministrativa, c’erano stati diversi attacchi per gli exit poll in Sardegna. Evidentemente, il Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano ha voluto evitare questa situazione. La soluzione delle linee di tendenza, quindi, è piuttosto di prudenza e compromesso. Una soluzione conservativa che farà discutere. Attualmente, quest’ultima linea di tendenza vede davanti il centrodestra di Vito Bardi, al secondo posto il centrosinistra di Carlo Trerotola, mentre il M5S di Antonio Mattia si trova in terza posizione. Chiude il candidato di Basilicata Possibile Valerio Tramutoli.