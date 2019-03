La polizia di Utrecht diffonde la foto e l’identità del presunto attentatore

La polizia olandese ha diffuso la foto del principale sospettato per la sparatoria in piazza 24 Ottobre a Utrecht, in cui una persona è morta e diverse sono rimaste ferite. Si tratta di Gokmen Tanis (e non Gokman come erroneamente diffuso in precedenza), un 37enne di origini turche. «Se lo vedete, non avvicinatevi a lui e chiamate il numero 0800-6070», ha scritto la polizia in un tweet.

Le forze dell’ordine olandesi sono risalite all’identità di Gokmen Tanis attraverso le telecamere di sicurezza presenti a bordo del tram, teatro della sparatoria delle 10.45 di lunedì mattina. Ancora da chiarire i motivi che avrebbero spinto l’uomo a compiere il gesto.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 marzo 2019

È caccia all’attentatore di Utrecht

Si tratta di un profilo su cui la polizia di Utrecht sta lavorando in queste ore concitate di ricerca. Le forze armate, anche in tenuta anti-sommossa, stanno effettuando controlli a tappeto in tutti i quartieri della città. Si cerca anche una Renault Clio rossa che sarebbe stata utilizzata dall’uomo (o dagli uomini, questo è un fattore ancora da chiarire) per la fuga dopo la sparatoria.

Un passato da combattente in Cecenia e il fermo per legami con l’Isis

Secondo quanto riportato dalla BBC turca, Gokmen Tanis era stato arrestato alcuni anni fa per presunti legami con l’Isis e poi rilasciato. La fonte di questa notizia è un uomo d’affari turco che ha spiegato anche che il ricercato, anni fa era andato a combattere anche in Cecenia. I media olandesi, invece, sostengono che l’ultimo rapporto del 37enne con le autorità giudiziarie olandesi risale allo scorso 4 marzo quando Gokmen Tains era stato convocato dagli inquirenti per un caso di stupro, per il quale non sarebbe seguita alcuna incriminazione.

(foto di copertina: da profilo Twitter della Polizia di Utrecht)