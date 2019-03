A Rita Pavone non piace Greta Thunberg. L’attivista sedicenne oggi occupa le homepage delle testate italiane ed internazionali: è stata infatti suggerita da tre parlamentari norvegesi come possibile candidata al Nobel per la Pace. Un riconoscimento onorevole della sua battaglia e del suo ruolo internazionale che arriva alla vigilia del “Youth Strike For Climate “, una mobilitazione mondiale contro il cambiamento climatico. Eppure, a Rita Pavone mette a disagio.

Quella " bimba " con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio.

Sembra un personaggio da film horror… — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) March 14, 2019

Rita Pavone dice che Greta Thunberg la «mette a disagio»

L’inconsueta dichiarazione arriva da Twitter, dove Rita Pavone ha scritto che la «“bimba” con le treccine che lotta per il cambiamento climatico» per qualche motivo «mi mette a disagio». Purtroppo la cantante non si ferma qui, e aggiunge «Sembra un personaggio da film horror». Un modo davvero poco carino di descrivere Greta Thunberg, eletta “donna dell’anno” in Norvegia, suo paese natale, e diventata volto di una mobilitazione internazionale degli studenti (ma non solo) per fare pressioni ai governi di tutto il mondo per attuare misure più efficaci per salvaguardare l’ambiente.

Rita Pavone e il tweet su Greta Thunberg: i follower la invitano a tacere e non fare del cyberbullismo

I follower di Rita non hanno decisamente gradito il paragone. Il Tweet ha ricevuto centinaia di risposte di utenti che, in maniera più o meno colorita, spiegano a Pavone perché il suo commento sia inadeguato. «A me mette a disagio il cyberbullismo di una persona anziana priva di argomenti e rosa dalla cattiveria. Deve essere molto triste, mi dispiace per lei» si legge nella risposta con più like, mentre altri utenti pubblicano di risposta articoli che spiegano chi sia Greta Thunberg e perché sia importante darle il credito che merita. Rita Pavone viene accusata da molti di fare del cyberbullismo contro una ragazza giovanissima, e c’è anche chi sottolinea che Greta soffre anche di alcuni disturbi. «Nessuno tra Tg, media e social dice mai che Greta è autistica – si legge in un commento di risposta – Sarebbe molto importante per dimostrare quanto siano non solo umani speciali, ma persone specialmente umane. A differenza tua. Vergognati». Il commento allega anche un video in cui si vede Greta dire, durante una conferenza, parlare della sua malattia. «Mi furono diagnosticate la sindrome di Asperger, l’OCD e il mutismo selettivo» dice di fronte alla platea «Il che significa che parlo solo quando penso sia necessario». Una lezione che forse dovrebbe tenere a mente anche Rita Pavone.

Perché nessuno tra Tg, media e social dice mai che Greta è autistica. Sarebbe molto importante per dimostrare quanto siano non solo umani speciali, ma persone specialmente umane. ❤️

A differenza tua. Vergognati. #GretaThunberg #fridayforfuture #autismo #autism #asperger pic.twitter.com/7q8EgVRnNk — Andrea Melis Parolaio #primatutti ✊🏿🏳️‍🌈🇮🇹 (@ivaz79) March 14, 2019

(credits immagine di copertina: Greta Thunberg © Anna-Karin Nilsson via ZUMA Press; Rita Pavone ANSA/ANGELO CARCONI)