Georgina piange per l’impresa di Cristiano Ronaldo con la Juventus

Sono tante le immagini che resteranno emblematiche nella notte degli ottavi di finale di Champions League. Ma quella di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, in lacrime per la tripletta dell’attaccante della Juventus resterà scolpita a lungo nei cuori dei tifosi bianconeri. Il punteggio di 3-0 con cui la Juventus ha battuto l’Atletico Madrid è infatti frutto di una prestazione maiuscola del fenomeno portoghese.

Georgina piange per le tre reti di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha segnato due gol di testa e il calcio di rigore decisivo per la vittoria della Juventus, che all’andata – allo stadio madrileno del Wanda Metropolitano – aveva perso per 2-0. La qualificazione sembrava ormai compromessa, ma la partita da fuoriclasse dell’ex Pallone d’Oro ha permesso ai bianconeri di ribaltare completamente il risultato.

Un gol nel primo tempo, il secondo a inizio ripresa e il terzo sul finire del match, per il fallo da rigore fischiato su Federico Bernardeschi, altro calciatore della Juve protagonista nella serata dell’Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo ha definitivamente conquistato il pubblico bianconero, sconfiggendo i suoi vecchi rivali dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Georgina si fa vincere dall’emozione al terzo gol di CR7

Tuttavia, le telecamere – oltre a immortalare le gesta del portoghese in campo – hanno indugiato in tribuna, dove Georgina Rodriguez, compagna del calciatore, ha assistito alla partita insieme ad altre wags – fidanzate di altri giocatori della Juventus. Le sue lacrime hanno dimostrato quanto Ronaldo ci tenesse a questo match che era un po’ la prova verità della stagione della Juventus e avrebbe segnato un primo bilancio dell’esperienza del portoghese nel campionato italiano dopo le stagioni di successi strepitosi al Real Madrid.

Chi è Georgina Rodriguez, la compagna di CR7

Georgina Rodriguez, 24 anni, è da due anni la compagna di Cristiano Ronaldo, da quando i due si sono conosciuti a un party di Dolce e Gabbana. Con lei, CR7 ha avuto tre figli, tutti nati da madre surrogata: Alana Martina e i gemellini Eva e Matteo. Da tempo per i due si parla di matrimonio, voci ancora più insistite da quando Cristiano Ronaldo si è trasferito alla Juventus.

L’impresa dei bianconeri è stata possibile per meriti del suo giocatore più rappresentativo. Al terzo gol della serata, Georgina non ha saputo trattenere le lacrime. Dietro al volto perfetto sfoggiato su Instagram a ogni selfie, c’è anche un cuore tenero, pronto a emozionarsi per le imprese sportive di chi le vive accanto.