Veni Vidi Lead: la Macchina di Crescita che sta riscrivendo le regole del turismo premium

Nel pieno di un mercato turistico sempre più dominato dalle piattaforme di intermediazione e da una comunicazione visiva spesso standardizzata, Veni Vidi Lead si posiziona come un partner strategico capace di ribaltare gli equilibri.

Non un’agenzia di servizi, ma una vera e propria “Macchina di Crescita” pensata per restituire controllo, margini e autorevolezza a hotel e tour operator premium.

Grazie ad un ecosistema integrato che fonde branding, tecnologia proprietaria, produzione cinematografica e performance marketing, l’azienda propone un nuovo paradigma: trasformare la vendita diretta nel motore principale della redditività.

Abbiamo parlato con il CEO di Veni Vivi, Lead, Francesco Massimi.

Veni Vidi Lead si definisce “la macchina di crescita per hotel e tour operator”. Cosa significa concretamente questo posizionamento per voi?

Essere la “Macchina di Crescita per il Turismo” significa rifiutare categoricamente l’idea di fornire dei semplici servizi, in maniera passiva. Il mercato turistico premium non necessita di fornitori di servizi o di visibilità estetica fine a sé stessa, ma di un metodo capace di sottrarre quote di mercato all’intermediazione.

Concretamente, si traduce in un ecosistema digitale di profitto integrato. Si tratta di orchestrare una strategia che integri marketing, branding e tecnologia: lo sviluppo web, software, di booking engine, channel manger, performance marketing e contenuti estetici di altissimo livello.

Lo scopo ultimo è riportare il controllo della vendita all’interno del mercato del turismo e aumentare i margini delle aziende che operano in questo settore. Il nostro paradigma trasforma il canale diretto nel motore commerciale più autorevole e redditizio, abbattendo sistematicamente i costi per booking e la dipendenza dalle commissioni.

Il vostro modello è accelerato e validato da MS Desk Italy: in che modo questa partnership influisce sulla vostra strategia e sulle possibilità di crescita?

La validazione di MS Desk Italy non rappresenta per noi una semplice partnership, ma un acceleratore strutturale. In un mercato turistico frammentato, questa sinergia garantisce la solidità istituzionale e finanziaria necessaria per operare come veri partner di direzione marketing.

Questo hub strategico ci permette di guidare gli investimenti e l’internazionalizzazione d’impresa con una visione ben oltre i confini domestici. Tale assetto apre la strada alla gestione di progetti su larga scala, creando ponti commerciali tra l’Italia e l’Arabia Saudita.

La traiettoria di sviluppo si eleva così dalla competizione locale alla scalabilità verso destinazioni premium globali. Avere un alleato di questa caratura significa poter implementare la nostra infrastruttura tecnologica e strategica ai massimi vertici del panorama internazionale.

Qual è l’intuizione iniziale che ha portato alla nascita di Veni Vidi Lead?

L’intuizione fondante nasce dall’osservazione di una profonda anomalia sistemica nel mercato del turismo. Strutture premium ed eccellenti tour operator venivano sistematicamente declassati, cannibalizzati da una guerra dei prezzi al ribasso dettata esclusivamente dalle logiche distributive delle OTA e dalla mancanza di un brand forte e di un sistema proprietario ed efficace di acquisizione clienti.

Nessuno affrontava il vero nodo cruciale, ovvero la necessità di disintermediare strategicamente le vendite attraverso un’infrastruttura tecnologica e creativa proprietaria.

Abbiamo compreso che nel settore non si distribuiscono semplici camere o pacchetti viaggi, ma si governano esperienze emozionali. Da qui è nata l’idea di creare un’agenzia un partner verticale che unisse branding, produzione di altissima qualità, tecnologia e performance marketing, per restituire il controllo dei margini alle aziende del turismo.

Quanto conta oggi la produzione video immersiva (6K, sound design, formati verticali) in una strategia di conversione per strutture turistiche?

Nel mercato odierno, l’eccellenza visiva non rappresenta un vezzo estetico, ma una leva strategica fondamentale per il posizionamento di brand e la disintermediazione. La produzione video immersiva è il vero carburante tattico che alimenta l’approccio Veni Vidi Lead di Scientific Storytelling.

L’adozione di riprese in 6K, sound design avanzato e montaggi ritmati risponde a precise logiche di Scientific Advertising. Questi asset non generano semplice visibilità, ma si comportano come moltiplicatori di performance capaci di abbattere drasticamente i costi per booking.

Attraverso attività di branding e produzione di livello cinematografico, le strutture premium non mostrano più spazi statici, ma governano l’intero processo emozionale. È questa autenticità immersiva che crea un asset proprietario inattaccabile, impossibile da replicare per l’intermediazione standardizzata.

Quali strumenti o tecnologie considerate “non più opzionali” per hotel e tour operator nel 2026?

Nel mercato odierno, l’infrastruttura tecnologica non può più delegare la gestione dei dati strategici a piattaforme di terze parti. L’implementazione di un Tracciamento Avanzato, Analisi dei Dati & Decision Making (Data-Driven) tramite architetture Server-Side è ormai il requisito fondamentale per competere e scalare.

Parallelamente, il settore esige il totale controllo della distribuzione attraverso un controllo bilanciato tra channel manager e booking engine proprietario che devono dialogare per governare l’intera pipeline commerciale e aumentare i margini. L’Intelligenza Artificiale cessa di essere una mera novità per affermarsi come un co-pilota analitico strutturale per guidare queste decisioni.

Quali sono le principali sfide che il settore dell’hospitality sta affrontando oggi in termini di marketing?

La sfida nevralgica per il mercato premium è la strutturale erosione dei margini di profitto causata dall’egemonia distributiva delle OTA. Il settore si trova spesso intrappolato in una spietata guerra dei prezzi su aggregatori che declassano il brand e l’offerta, appropriandosi della relazione diretta con l’ospite.

A questo si aggiunge una grave dispersione tecnologica, in cui siti, motori di prenotazione e reparti vendita operano in silos disconnessi. Tale asimmetria rende inefficace ogni azione di Performance Marketing, trasformando l’acquisizione clienti in una spesa insostenibile anziché in un investimento strategico, tracciabile e scalabile.

Infine, emerge l’incapacità diffusa di elevare la propria comunicazione visiva oltre lo standard. Superare questa impasse richiede un solido approccio di branding e produzione di altissima qualità per trasformare il brand in un asset inattaccabile capace di disintermediare la domanda.

Quali sono secondo voi le soluzioni di prodotto atte alla disintermediazione dalle OTA?

La disintermediazione sistemica non si ottiene adottando un singolo software, ma attraverso l’orchestrazione strategica di un intero ecosistema. Il mercato premium spesso commette l’errore di cercare il prodotto isolato, quando la vera soluzione risiede nell’integrazione strategica tra tecnologia, branding, marketing e regole di vendita.

Le soluzioni fondamentali partono dall’abbandono del classico sito “vetrina” in favore di uno sviluppo web e software customizzato, concepito come vero e proprio hub di conversione. Potremmo citare tutti i servizi che concorrono alla disintermediazione ma sarebbe ridurre un aspetto concettuale a un mero elenco tecnico.

La differenza finale risiede in tre certezze: ecosistema per la prenotazione diretta, valore esclusivo e fiducia. Collegando queste dinamiche in modo strategico, viene strategicamente ridimensionato il dominio delle OTA sul proprio Brand, rendendo la prenotazione diretta la scelta più persuasiva e inattaccabile.

Notate differenze significative tra strutture che lavorano quasi solo con OTA e quelle che investono in prenotazioni dirette?

La dicotomia sul mercato è netta. È innegabile che per le strutture in fase di avvio le OTA rappresentino un acceleratore distributivo vitale per l’occupazione iniziale, a patto di governarle con una rigorosa politica di revenue management.

L’anomalia sistemica si verifica quando questa leva tattica iniziale si trasforma in dipendenza permanente. Le strutture asservite a queste logiche non possiedono i propri ospiti limitandosi ad affittarli e subendo una costante erosione dei margini di profitto.

Al contrario, i player che ingegnerizzano la propria acquisizione diretta trasformano il marketing in capitale cumulabile. Chi domina il canale proprietario protegge l’identità del brand, abbandona la guerra dei prezzi e converte ogni acquisizione in vera equity aziendale

Qual è il ruolo della community nelle nuove strategie di acquisizione clienti per hotel e tour operator?

Fondamentale. Nel panorama odierno, le strutture premium e i tour operator devono smettere di essere meri venditori di prodotto, evolvendosi in aggregatori di community. L’acquisizione non si basa più sulla transazione fredda, ma sulla costruzione di un ecosistema di fiducia che precede la vendita.

Questo paradigma richiede un approccio di branding e produzione di altissima qualità per raccontare le esperienze reali. Il materiale viscerale diventa l’asset principale per un solido community management e ampliamento del network strategico, rendendo il brand attrattivo.

L’effetto sul mercato è un drastico abbattimento dei costi di acquisizione, poiché l’utente sceglie il valore del brand ancor prima di valutarne il prezzo. La relazione continuativa si trasforma nel vero moltiplicatore di performance commerciale in grado di scalare in modo profittevole le prenotazioni dirette.

Nel vostro lavoro, quali sono i problemi ricorrenti che le strutture incontrano quando dipendono troppo dalle OTA?

Il sintomo più evidente è l’emorragia finanziaria causata dalle commissioni, ma il vero danno sistemico è la completa de-personalizzazione del brand. Le strutture premium vengono ridotte a mere commodity su scaffali digitali affollati, costrette a competere in una spietata guerra dei prezzi che annulla ogni valore percepito.

Questa sudditanza innesca una grave paralisi operativa, inficiando qualsiasi seria operazione di revenue management e ottimizzazione dei prezzi. Privati del controllo distributivo e ostaggi delle logiche algoritmiche altrui, i player del settore turistico rinunciano a costruire quell’asset proprietario indispensabile per dominare il proprio posizionamento.

Dal vostro punto di vista operativo sul campo, quali sono le metriche più sottovalutate dagli hotel quando analizzano il peso delle OTA (es. tasso di conversione diretto, booking cost, qualità dei lead)?

Il mercato alberghiero tende a considerare la commissione OTA come un costo strutturale inevitabile, ignorando sistematicamente l’efficienza del funnel diretto. L’errore diagnostico primario risiede nel non analizzare il vero Costo per Booking (CPB) in relazione al Lifetime Value (LTV) dell’ospite.

Senza un’infrastruttura di Tracciamento Avanzato, Analisi dei Dati & Decision Making (Data-Driven), il settore valuta esclusivamente il volume transazionale. Si sottovaluta così la profonda disparità tra un cliente “affittato” a caro prezzo dall’aggregatore e un lead qualificato attratto organicamente dal brand.

Un contatto diretto non si esaurisce nella singola prenotazione, ma si evolve in un recurring buyer e in un vero e proprio ambassador del posizionamento premium. Generando referral diretti e social proof, questo segmento innesca un circolo virtuoso che aumenta esponenzialmente il valore del brand e abbatte i costi di acquisizione futuri.

Focalizzarsi unicamente sull’occupazione lorda nasconde la progressiva erosione dei margini netti e la perdita del database proprietario. Riconquistare autorevolezza commerciale significa misurare la qualità dell’acquisizione e la capacità di scalare l’equity aziendale nel lungo periodo.

Quali sono, secondo voi, le prime tre azioni concrete che un hotel può intraprendere per ridurre la dipendenza dalle OTA nel giro di 6 mesi?

Possiamo immaginare la disintermediazione come una sinfonia che richiede tre asset armonizzati: la Strategia è il Direttore d’orchestra, la Tecnologia e i Contenuti sono i Musicisti, e la Distribuzione è il Suono.

Per invertire la rotta in un semestre, il primo passo è stabilire la direzione tramite audit e strategia. Senza questo spartito, ogni azione di marketing rimane un tentativo isolato.

In secondo luogo, i musicisti devono produrre: lo sviluppo web customizzato, un revenue management intelligente, un booking engine proprietario e i contenuti di altissima qualità devono tradurre l’identità del brand in un’esperienza di acquisto superiore a quella delle OTA. Non si tratta solo di estetica, ma di un’infrastruttura progettata per azzerare le frizioni, far innamorare gli utenti del brand e massimizzare la conversione diretta.

Infine, il suono deve raggiungere l’audience attraverso la distribuzione scientifica garantita dal Performance Marketing. Questa azione permette ai contenuti multimediali di alta qualità di intercettare il target corretto e convogliarlo sul canale proprietario.

Solo l’orchestrazione di questi tre elementi permette di abbattere i costi per booking e riprendere il controllo del margine.

Prevedete un futuro in cui la dipendenza dalle OTA diminuirà? Se sì, quali trend attuali lo fanno pensare?

Ci auguriamo che continui il trend della disintermediazione strategica a cui stiamo assistendo, guidato da una visione a lungo termine. In Italia, il mercato sta già registrando un incremento strutturale del booking diretto, con gli hotel che puntano a recuperare quel 20-30% di margini attualmente erosi dalle commissioni delle OTA.

I trend che supportano questa visione sono confermati dai risultati sul campo: l’implementazione di un ecosistema integrato può portare a un incremento delle prenotazioni dirette fino al 30% in soli sei mesi e raggiungere il 50-60% in un anno.

Questo spostamento è alimentato da una crescente digitalizzazione post-pandemica, dove le strutture premium sentono l’esigenza vitale di riprendere il controllo del proprio database ospiti e del proprio posizionamento. Il futuro non appartiene a chi subisce l’intermediazione, ma a chi trasforma il proprio brand in un asset inattaccabile attraverso metodo e asset proprietari

Quali evoluzioni prevedete nel modo in cui il turismo comunicherà e venderà nei prossimi 3 anni?

Ci auspichiamo che il settore si sposti definitivamente dalla vendita spersonalizzata del “posto letto” alla narrazione del processo emozionale come asset di vendita prioritario.

In questo momento, tuttavia, temiamo e combattiamo fortemente la spersonalizzazione derivante dai contenuti generativi dell’IA. Troppe realtà ne stanno abusando con un conseguente effetto boomerang: generano output senza controllo di qualità, erodendo lentamente l’immagine e il valore del proprio brand.

Per questo a Veni Vidi Lead puntiamo sul trionfo dello Scientific Storytelling, dove la profondità narrativa cinematografica è messa al servizio del dato per ottimizzare il ROI e creare connessioni umane d’eccellenza, trasformando i brand in veri e propri curatori di esperienze.

La vendita sarà guidata da ecosistemi digitali integrati dove l’Intelligenza Artificiale agirà esclusivamente come co-pilota analitico per potenziare il Tracciamento Avanzato e la personalizzazione, senza mai sostituire l’intelligenza strategica e creativa. Chi non saprà costruire una Macchina di Crescita proprietaria, capace di trasformare i visitatori in fan e poi in clienti diretti, rimarrà inevitabilmente schiacciato nella guerra dei prezzi degli algoritmi terzi.

Qual è l’innovazione su cui Veni Vidi Lead sta scommettendo oggi e che gli altri ancora non vedono?

Siamo attualmente immersi nello sviluppo di un progetto segreto che ci porterà ad accreditarci come Startup Innovativa. È un percorso di cui non posso ancora svelare i dettagli tecnici, ma riguarda una “garanzia” tecnologica e strategica per i brand: la certezza di posizionarsi a livello premium e di scalare la propria immagine con un controllo assoluto a livello internazionale.

La vera innovazione che gli altri non vedono è che non stiamo solo costruendo campagne, ma stiamo forgiando uno scudo per l’identità dei brand nel caos digitale. Il futuro è di chi sa essere viscerale nella creatività e chirurgico nei dati.

Spero davvero che sia l’inizio di un’era in cui inizieremo a usare l’AI come assistente per potenziare le nostre abilità, ma la nostra umanità e le nostre emozioni rimangono un patrimonio insostituibile per creare connessioni d’eccellenza.

La disintermediazione non è un’utopia, ma una strategia concreta e misurabile, capace di restituire valore all’ospitalità autentica.

Chi saprà dotarsi di questa “Macchina di Crescita” potrà guidare il proprio posizionamento nel mercato globale dei prossimi anni. Chi non lo farà, mangerà la polvere.