Travaglio: «Case chiuse? Dipende da quanti putt****ri ci sono in Italia»

Quando tutto sembrava essere passato via liscio, in un colpo di coda della trasmissione Otto e Mezzo, Lilli Gruber si inventa la domanda su una delle tematiche politiche del giorno. La conduttrice della trasmissione di approfondimento di La7, infatti, chiede ai suoi ospiti in studio un parere sulla reintroduzione delle case chiuse, sulla quale il ministro dell’Interno Matteo Salvini si è detto d’accordo.

Case chiuse, la battuta di Marco Travaglio a Otto e Mezzo

Il primo a intervenire è il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio che, a domanda precisa, si inventa la solita puntura nei confronti del leader della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno: «Reintroduzione delle case chiuse? Mah – dice Travaglio – bisognerebbe prima valutare quanti puttanieri ci sono in Italia».

La risposta suscita qualche ilarità in studio, ma il direttore del Fatto Quotidiano si lancia nuovamente in un approfondimento del suo punto di vista: «Mi sembra – argomenta – che si tratti del solito fumo negli occhi che il ministro dell’Interno, incapace di affrontare seriamente la questione sicurezza in Italia, vuole diffondere per coprire i veri problemi del Paese». Secondo Travaglio, dunque, quella delle case chiuse è l’ennesima battaglia delle destre sull’argomento, nulla di nuovo rispetto a quanto proposto in passato.

Stefano Patuanelli del M5S in difficoltà sulle case chiuse

Ma ad andare più in difficoltà è il capogruppo al senato del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, anch’egli ospite della trasmissione: «Non possiamo affrontare questo tema così delicato sui titoli di coda del programma – dice con evidente imbarazzo -. Il M5S valuterà attentamente il tema e prenderà i provvedimenti che più ritiene opportuni».

Dunque, non arriva una chiusura dall’esponente pentastellato, chiaramente sorpreso da una tematica che il ministro Salvini ha lanciato nel corso del pomeriggio, andando un po’ a sparigliare le carte dell’agone politico. La Gruber lascia tutti con il punto interrogativo stampato sulla fronte: «Chiudiamo qui mentre il Movimenyo 5 Stelle decide il da farsi sull’argomento delle case chiuse in Italia». Già.