Alessandro Di Battista ha litigato con Enrico Mentana sulla storia degli applausi

Quando Enrico Mentana ha scritto nel suo post Facebook che «quello che è accaduto ieri sera da Floris aprirà una salutare discussione» forse non si aspettava che nella rosa dei commenti apparisse proprio il diretto interessato, Alessandro Di Battista. Il giornalista infatti stava promuovendo uno degli articoli pubblicati sulla testata online Open, in cui veniva riportata la notizia della battuta di Dibba sui non-applausi del pubblico durante il suo intervento nella trasmissioni di Giovanni Floris Di Martedì, andata in onda il 12 febbraio su La7.

Alessandro di Battista contro Enrico Mentana: «la mia era solo una battuta»

Alessandro Di Battista forse si è reso conto della scivolata, o per lo meno che la sua battuta non è stata recepita come tale dal pubblico. Mentre commentava con Giovanni Floris la sconfitta in Abruzzo, ha notato che il pubblico non stava applaudendo. «Che fate questa sera?» ha domandato nervosamente Alessandro Di Battista rivolgendosi al pubblico presente in studio – Non ve le hanno date queste (facendo riferimento alle mani)?». La risposta del conduttore è stata: «Se vuole ne chiamiamo altri». L’uscita di Dibba è stata criticata in giornata da diverse testate e dagli utenti dei social network, che lo hanno tacciato di essere stato un po’ presuntuoso. Ma Dibba dei difende, e lo fa dalla sezione commenti di Enrico Mentana. «Non pensavo onestamente di dover intervenire su questo. Era una “battuta” la mia sul fatto che gli applausi sono diciamo “controllati” e per me per esigenze televisive ci sta pure». Un fraintendimento insomma, dettato da «un momento di leggerezza tutto qui». Alessandro Di Battista ci è rimasto davvero male, e scrive a Mentana che invece di aprire un «salutare dibattito» sulla sua battuta scherzosa «forse molto altro dovrebbe aprire salutari dibattiti ma ognuno la pensa come vuole. Distinti saluti.».

La risposta di Enrico Mentana ad Alessandro Di Battista: «spero sia altrettanto severo con i vicepremier»

Guai a mettersi contro Enrico Mentana, specialmente sui social network dove il giornalista è davvero popolare. La risposta piccata infatti non delude: «Spero che riservi la stessa severità ai due vicepremier, rispettivamente intervenuti sul televoto di Sanremo e sulla citazione di Satana da parte di Virginia Raffaele, maestose questioni al cospetto delle quali il problema degli applausi nei talk show si riduce a poca cosa». Stoccata che gli fa guadagnare molti più like di quelli ottenuti da Dibba. Lo scambio sui social è finito qui, ma potrebbero esserci nuove puntate in futuro.

(credits immagine di copertina: Enrico Mentana ANSA/RICCARDO DALLE LUCHE; Alessandro Di Battista ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)