Il giudice ai genitori di Marco Vannini: «Volete farvi una passeggiata a Perugia?» | VIDEO

Polemica sul web per il video mostrato dalla trasmissione Chi l’ha visto, in onda il 30 gennaio sui Raitre. Nell’ambito dell’approfondimento sul caso di Marco Vannini, il 21enne di Ladispoli ucciso nella casa della famiglia Ciontoli, sono state mostrate le immagini della lettura della sentenza da parte della Corte d’Assise d’appello di Roma. I giudici avevano appena deciso di derubricare l’omicidio volontario in omicidio colposo, riducendo la pena per Antonio Ciontoli da 14 a 5 anni di reclusione.

Passeggiata a Perugia, la frase beffa del giudice alla famiglia di Marco Vannini

I familiari del giovane Marco Vannini sono esplosi di rabbia alla lettura della sentenza e hanno manifestato il proprio dissenso con urla e con applausi ironici, interrompendo la lettura della sentenza da parte dei giudici.

Questi ultimi hanno voluto richiamare tutti all’ordine. Uno in particolare, il presidente della Corte d’Assise d’appello, quello su cui si concentra la trasmissione Chi l’ha visto, ha usato una espressione particolarmente infelice nei confronti della famiglia Vannini, provata dal dolore che la lettura di questa sentenza aveva rinnovato e inasprito.

Il video di Chi l’Ha Visto

“Se volete farvi una passeggiata a Perugia, ditelo”. Che vergogna indicibile #chilhavisto #MarcoVannini pic.twitter.com/fJdL8j4cyI — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) 30 gennaio 2019

«Questa è un’interruzione di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 40 del codice penale. Vi volete fare una passeggiata a Perugia?». Quest’ultima domanda retorica è stata rivolta ai familiari di Marco Vannini, dal momento che per eventuali reati contro i giudici della Corte d’Appello di Roma, il tribunale competente per un successivo processo sarebbe quello di Perugia. Una vera e propria minaccia nei confronti dei familiari che, a quel punto, sono stati portati fuori dall’aula dalle forze dell’ordine presenti.

