Bimbo ucciso a Cardito, la mamma era presente al pestaggio

Emergono ancora dettagli sulla morte del piccolo Giuseppe, il bimbo di 6 anni che domenica scorsa, il 27 gennaio, è stato ucciso a bastonate dal compagno della mamma a Cardito, in provincia di Napoli. Nel giorno della tragedia la sorellina di 7 anni, anche lei vittima del pestaggio, rimasta gravemente ferita e ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono, ha raccontato che le aggressioni erano frequenti. Mentre l’aggressore, il 24enne Tony Sessoubti, durante il lungo interrogatorio del magistrato, crollava e ammetteva sue responsabilità. «Li ho picchiati – ha spiegato – perché davano fastidio, rompevano tutto, e non stavano al loro posto. Hanno persino graffiato i mobili della cameretta che avevo appena comprato con un grosso sacrificio economico».

Bimbo ucciso a Cardito, la mamma presente durante il pestaggio

Ora si cerca di far luce sul ruolo che ha avuto la madre del bimbo ucciso, Valentina Casa, di 30 anni. Come ricostruisce oggi Il Mattino di Napoli (articolo di Mary Liguori) la donna era presente in casa quando il suo compagno ha picchiato due dei suoi tre figli e non ha fatto niente nemmeno quando il piccolo Giuseppe ha perso i sensi ed è iniziata la sua lenta agonia, durata circa due ore. Forse il bambino poteva essere salvato.

Valentina Casa al momento non è indagata ma ci sono dubbi dei pm sul suo comportamento. Il Mattino spiega che alle 10 di domenica Tony Sessoubti ha telefonato a sua sorella. Non si sa cosa le abbia detto. La donna probabilmente non si è allarmata perché il fratello e la compagna litigavano spesso ed è arrivata a casa della coppia verso le 12.30. Ha poi chiamato polizia e ambulanza. Ma per il bimbo a quel punto non c’era più nulla da fare. Sarà l’autopsia sul corpo di Giuseppe a chiarire definitivamente su quelle due ore, se il piccolo è morto sul colpo o poteva essere salvato, se sua mamma non è intervenuta dopo le bastonate.

(Foto di copertina da archivio Ansa: l’esterno dell’ abitazione di Cardito odve il piccolo Giuseppe è stato trovato morto, il 27 gennaio. Credit immagine: ANSA / CESARE ABBATE)