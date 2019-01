«Cala il pil ma aumentano i gay»: un altro incredibile titolo di Libero in prima pagina

«Calano fatturato e pil ma aumentano i gay», «Gli unici a non sentire crisi sono gli omosessuali: crescono in continuazione». Proprio come quello sulla «patata bollente» di Virginia Raggi, quello sui napoletani che «si bruciano da soli» o quello sui «terroni» che «comandano» nel governo, è destinato a far discutere anche il titolo di apertura in prima pagina di oggi del quotidiano Libero. Il giornale diretto da Pietro Senaldi ha deciso di collegare, mettere in relazione, confrontare, un dato macroeconomico come l’andamento del prodotto interno lordo in Italia, una stima poco incoraggiante, al numero di persone che si dichiarano omosessuali. Una scelta davvero poco comprensibile, che sembra considerare l’orientamento sessuale in generale come un fattore positivo o negativo (a seconda dei punti di vista). Libero prima collega la stagnazione economica, i problemi sulla fatturazione e l’essere gay, poi dice di dubitare del collegamento.

Il titolo di Libero in prima pagina: «Cala il pil, aumentano i gay»

Nelle pagine interne il giornalista Filippo Facci nel suo articolo, dopo aver elencato alcuni argomenti del giorno, ragiona: «Non c’è un link apparente tra il Pil e la fatturazione elettronica e i gay e Lino Banfi. Eppure e una foto che i turisti del tempo si porterebbero a casa». In seguito elenca diverse statistiche che segnalano l’aumento del numero delle persone omosessuali, e si chiede: «C’è un link tra il calo del Pil, l’elusione delle fatture elettroniche e l’aumento dei gay dichiarati? Non lo sappiamo, ma la fotografia è quella. Anche quella. Spiega l’Italia che cambia e quella non cambia per niente».

Nel dettaglio, Libero parla di una ricerca anglosassone dell’Office for national Statistics (Ons), secondo cui le persone tra i 16 e i 24 anni che affermano di essere gay o bisessuali sono il doppio rispetto agli over 35, cinquantenni o over 65. Ma cita anche uno studio Ipsos Mori che parla di un 10% di giovani britannici che si identifica come bisessuale e di un altro sondaggio Ipsos che rileva che i giovani si allontanano dall’idea che la sessualità possa essere binaria. Non mancano i numeri italiani. Facci su Libero riprende dati Istat del 2012, quando l’Istituto nazionale di statistica stimava un milione di persone Lgbt nel nostro Paese, e spiega che «oggi si è abbassata l’età del coming out e sono cambiati gli stili di vita». «Stime ufficiose – prosegue – avvicinano gli orientamenti dei millennials allo storico e contestato rapporto Kinsey che negli anni Cinquanta stimava gli omosessuali intorno al 10 per cento».

Il titolo di Libero non è sfuggito sui social network. «Sto ancora cercando di capire il nesso logico di questo titolo e il rapporto fra il Pil e i gay», ha scritto qualcuno su Twitter.

(Immagine di copertina: la prima pagina del quotidiano Libero del 23 gennaio 2019)