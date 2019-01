«Ha solo mal di pancia», dall’ospedale viene mandata a casa, muore a 36 anni

«Ha solo il mal di pancia», le avevano detto in ospedale. In realtà c’era qualcosa di ben più grave a causarle dolore. Una donna di 36 anni è morta dopo essere stata mandata a casa dai medici e aver tentato inutilmente una seconda corsa al pronto soccorso. È accaduto a Napoli. Un’inchiesta è stata aperta all’ospedale Pellegrini, situato nel centro della città partenopea.

«Ha solo mal di pancia», dall’ospedale mandata a casa, muore 36enne

La vicenda viene raccontata oggi dal quotidiano Il Mattino (articolo di Ettore Mautone). Anna, questo il nome della donna, nei giorni scorsi aveva accusato un risentimento addominale, un dolore alla schiena. Erano sintomi vaghi, forse tollerati con qualche antidolorifico. Quando la preoccupazione è aumentata, è stato necessario il ricorso alle cure mediche. Al pronto soccorso del Pellegrini in un primo momento un medico ha verificato i parametri vitali, e tutto sembrava nella norma. I sintomi sembravano quelli di una semplice sciatalgia. I medici hanno prescritto una terapia con antidolorifici e antinfiammatori. Che non è servita a nulla.

Come riporta ancora Il Mattino di Napoli, nella notte successiva è riapparso un dolore insopportabile. È stata inevitabile, ieri mattina, una nuova corsa in ospedale. I medici hanno preso in esame di nuovo Anna, al pronto soccorso, in codice rosso. Dopo un po’ è stato deciso il trasferimento in Rianimazione. Ma non c’è stato nemmeno il tempo sedare la donna, di farle un’iniezione. La 36enne ha perso conoscenza. Poi è arrivato l’arresto cardiaco. È stato inutile ogni tentativo di Rianimazione.

Anna era vicina al matrimonio. Aveva spero gli ultimi mesi a preparare l’evento atteso dopo molti anni di fidanzamento. Ora sarà l’autorità giudiziaria a chiarire gli interrogativi sul decesso. Dopo la denuncia c’è stato il sequestro della cartella clinica e della salma. Si attende l’autopsia. Prima dell’esame è prevista da parte del pm la nomina di un consulente tecnico di ufficio e di uno di parte indicato dai familiari.

(Immagine di copertina da Google Street View)