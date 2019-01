Il principe Filippo, 97 anni, ribalta una Range Rover su un fianco: «È in stato confusionale»

Il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, ha sempre avuto la passione per le auto di grande cilindrata. Questo pomeriggio, intorno alle ore 15 (le 16 in Italia) si è ribaltato su un fianco con la Range Rover che stava guidando. Il duca di Edimburgo, 97 anni, è stato immediatamente soccorso: «È in stato confusionale» – avrebbero comunicato da Buckingham Palace attraverso un portavoce, anche se Filippo non sembra essere ferito.

Incidente principe Filippo: la dinamica

L’incidente è avvenuto vicino alla tenuta reale di Sandringham e ha coinvolto anche un’altra automobile che procedeva in direzione contraria rispetto al senso di marcia del principe Filippo. La sua Range Rover si è ribaltata su un fianco ed è immediatamente intervenuta l’autorità di polizia di Norfolk, mentre un’ambulanza ha soccorso altre due persone rimaste lievemente ferite.

Il principe Filippo, invece, è stato allontanato dal luogo dell’incidente stradale ed è stato trasportato a Sandringham. Per lui, è stato un duro colpo, anche se danni fisici apparenti, al momento, non sono stati rilevati. Filippo, da qualche mese, si è ritirato dalla vita pubblica, lasciando soltanto la regina Elisabetta interfacciarsi con i sudditi britannici.

Il principe Filippo si era ritirato dalla vita pubblica

La scelta era stata inizialmente presentata come dettata da motivi di salute. Tuttavia, il principe Filippo era stato fotografato in più occasione mentre stava svolgendo azioni quotidiane per lui consuete. A questo punto, si può dedurre che l’anziano duca di Edimburgo guidi ancora le automobili (sua antica passione). L’esito di queste guide, tuttavia, sembra essere rivedibile.

[FOTO dall’account Twitter del giornalista Rai Giacomo Segantini]