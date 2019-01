Beppe Grillo contestato a Oxford Union su Aids e vaccini

Non tutto è filato liscio a Oxford Union, antica istituzione dell’università di Oxford, dove Beppe Grillo ieri è intervenuto per uno speech, annunciato sul suo blog il 4 gennaio. Il cofondatore del M5S è stato contestato dal pubblico in vari passaggi del suo intervento, in particolare su vaccini a Aids. A raccontarlo è oggi il quotidiano Repubblica (articolo dell’inviato da Londra Antonello Guerrera).

Beppe Grillo e lo scontro con il pubblico a Oxford

Dopo un’entrata teatrale nella sala, con una benda sugli occhi, Grillo riferendosi alla Brexit ha detto di non voler vedere «un’Inghilterra così». Uno degli studenti presenti è intervenuto sostenendo che «nel Movimento non c’è democrazia». Un altro ha attaccato il comico accusandolo di non rispondere alle domande. Lo storico leader M5S si è difeso dando la colpa ai media italiani. «Non ho mai visto un odio simile contro di noi. Per questo non ho fatto venire i giornalisti qui stasera», ha detto.

Ma le maggiori critiche sono attivare sulla salute. Quando gli studenti hanno cominciato ad incalzare Grillo sui vaccini lui ha risposto: «Non ho mai fatto una affermazione contro la scienza dei vaccini. Il problema è la politica che vuole imporli». Come racconta ancora Repubblica, i ragazzi e il presidente di Oxford Union gli hanno anche rinfacciato le vecchie affermazioni. «Non ho mai negato la piaga dell’Aids, ma cosa dite?», è stata la risposta. Qualcuno a Grillo ha fatto notare le sue contraddizioni. «Per raggiungere la verità ci vuole la contraddizione», ha detto lui. A quel punto il pubblico ha rumoreggiato e si è alzato qualche «buuu». Repubblica, ancora, spiega che lo scontro alla fine si è fatto duro e dalla folla si è sentito anche un «buffone!». E Grillo si è arrabbiato. «Ah, e questa è la famosa cortesia inglese? Invece di criticare, guardate in che Paese vivete!», ha detto prima di andare via.

Anche il Fatto Quotidiano (articolo di Lorenzo Giarelli e Sabrina Provenzani) oggi parla di uno scontro tra Grillo e gli studenti, di uno speech che si è trasformato in un confronto duro, uno show che è diventato un agorà. Qualcuno ha incalzato il cofondatore M5S anche sull’accordo con la Lega populista e nazionalista. «Per portare risultati abbiamo firmato un accordo su 20 punti. La nostra natura è diversa dalla loro, è un’alleanza contrattuale con gli italiani», la risposta.

(Foto di copertina da archivio Ansa: Beppe Grillo al suo arrivo a una cena del M5S a Roma, il 21 ottobre 2018. Credit immagine: ANSA / ANGELO CARCONI)