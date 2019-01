A Oxford, invece di Beppe Grillo, stanno aspettando Beppe Girollo

La disavventura di Beppe Grillo a Oxford, ormai, è diventata virale. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è stato chiamato dalla Oxford Union, una prestigiosa fondazione che si occupa di divulgazione e di dibattiti di natura accademica, per tenere una lezione. Nei giorni scorsi, Grillo si era vantato di questa circostanza, dicendo di essere stato invitato dalla stessa società che aveva chiamato, tra i suoi relatori, anche Stephen Hawking e Albert Einstein.

Beppe Grillo diventa Beppe Girollo

«Forse hanno bisogno di qualcuno di ancora più Elevato» – aveva scritto sul blog. Ma, in realtà, alla Oxford Union non sembrano aver inquadrato molto bene il personaggio. Sia al momento del suo arrivo in aeroporto, sia nella galleria con i ritratti dei relatori, infatti, gli organizzatori dell’evento hanno clamorosamente sbagliato il suo nome. Non Beppe Grillo, ma Beppe Girollo.

L’errore è stato documentato dallo stesso Grillo sui suoi canali social.

E ancora:

Le polemiche per l’assenza di stampa al discorso di Beppe Grillo

Alla fine, però, Beppe Grillo sembra aver fatto di necessità virtù. La terza immagine postata, infatti, non è più un errore della Oxford Union, ma un vero e proprio simbolo diverso rispetto a quello del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Girelle. Con tanto di merendine al cioccolato al posto delle stelle in calce al simbolo e di sito internet modificato (beppegirollo.it).

Grillo, evidentemente, ha voluto ironizzare per stemperare la tensione che il suo intervento ha provocato. La Oxford Union, infatti, dopo essersi consultata con lo staff del fondatore del Movimento 5 Stelle ha deciso di non rilasciare accrediti stampa. Nulla si saprà, se non da qualche indiscrezione, in merito al discorso del comico genovese alla prestigiosa società accademica britannica.

