Giuseppe Conte smentito su Battisti: «L’accordo prevede la pena massima di 30 anni»

Cesare Battisti è sempre più vicino all’estradizione. Ma in questo caso, tutti i politici e tutte le figure istituzionali che immaginano che il terrorista, una volta rientrato in Italia, possa scontare gli ergastoli per i quali è stato condannato in contumacia potrebbero aver preso un abbaglio. Infatti, su Cesare Battisti è stato stipulato un accordo nel 2017, dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando.

A dichiararlo e a farlo ritornare alla mente di politici, giornalisti e commentatori è stato oggi l’ex direttore degli Affari di Giustizia del ministero, Raffaele Piccirillo. Quest’ultimo aveva seguito da vicino il caso quando il titolare del dicastero era, appunto, Andrea Orlando: «In Brasile non c’è l’ergastolo, è vietato dalla Costituzione: per questo l’Italia si è impegnata per garantire che non sarà applicato a Battisti. Questo è frutto dell’accordo, della cosiddetta ‘condizione accettata’, concluso il 5 e 6 ottobre del 2017. Per cui a Battisti, una volta estradato, sarà applicata la pena massima di 30 anni».

Il quadro politico generale in Brasile, al momento, è mutato. Jair Bolsonaro, presidente di estrema destra, ha ereditato questo accordo. Difficile, anche se il tema sarà oggetto di dibattito, che questa soluzione possa mutare. Dunque, suonano piuttosto vane le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, questa mattina, aveva lasciato un messaggio su Facebook commentando la cattura di Battisti e parlando esplicitamente di ergastolo.

«Un nostro aereo – aveva scritto Giuseppe Conte su Facebook – è in viaggio per la Bolivia dove atterrerà verso le ore 17 (ora italiana), con l’obiettivo di prendere in consegna Battisti e riportarlo in Italia. Ad attenderlo qui da noi ci saranno le nostre carceri affinché possa espiare le condanne all’ergastolo che i tribunali italiani gli hanno inflitto a suo tempo con sentenze passate in giudicato, non certo a causa delle sue idee politiche, bensì per i quattro delitti commessi e per i vari reati connessi alla lotta armata e al terrorismo».