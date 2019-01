«Olivia Newton-John ha poche settimane di vita a causa del cancro»

Non sono positive le notizie sulla salute di Olivia Newton John che arrivano da alcuni tabloid americani e australiani. La stella di Grease, a cui è stato diagnosticato lo scorso anno un tumore alla base della colonna vertebrale, avrebbe davvero poche settimane di vita. È quanto riportano alcuni media come Radaronline, Now to Love e Marie Claire.

Olivia Newton John, la rivelazione sulla malattia

«Non le restano molte settimane – si legge sui tabloid -. Le funzioni corporee di Olivia sembrano cessare, ma lei rifiuta di lasciarsi andare, almeno fino al giorno del matrimonio di Chloe, sua figlia. Ora lei vive in un ranch in California con il marito John Easterling, dove sta pianificando di trascorrere i suoi ultimi giorni».

Per questo motivo, dunque, l’ultimo orizzonte nella vita di Olivia Newton John, indimenticata protagonista del musical più famoso della storia insieme a John Travolta, sembrerebbe essere il matrimonio della figlia, che si celebrerà tra pochi giorni. La lotta di Olivia Netwon John contro il cancro è iniziata nel lontano 1992.

Le previsioni poco ottimistiche sugli ultimi giorni di vita di Olivia Newton John

Allora, l’attrice protagonista di Grease aveva avuto un primo affacciarsi della malattia, un cancro al seno. La situazione, in un primo momento superata, è stata aggravata nuovamente da una recidiva nello stesso punto nel 2017. Nello scorso anno, Olivia Newton John aveva rivelato di essere vittima anche di una massa alla base della colonna vetebrale, estremamente delicata in posizione e gravità.

Proprio questa malattia sembra che la stia portando via. Stando a quanto riportato dai tabloid, infatti, la Newton John avrebbe poche settimane di vita, che vorrebbe trascorrere in un ranch della famiglia in California.

