Attentato a Strasburgo: almeno 3 morti, il killer era già identificato come ‘radicalizzato’ | LIVE

Sparatoria nel centro storico di Strasburgo intorno alle 20. Un uomo solo avrebbe aperto il fuoco. Il centro città è stato bloccato per un raggio di 200 metri attorno alla piazza Gutenberg. Fonti della polizia hanno ipotizzato che si tratti di un attentato terroristico. Come reso noto dal sito Nouvelles d’Alsace Il presunto attentatore era stato già identificato come elemento ‘radicalizzato’. Il suo dossier era segnato con la ‘S’ che indica, appunto, i radicalizzati islamici. La fonte a Nda ha riferito che l’uomo era rimasto ferito in passato nel corso di un conflitto a fuoco con i militari dell’operazione antiterrorismo Sentinelle.

Sparatoria a Strasburgo: almeno tre morti, killer in fuga

Il bilancio provvisorio è di almeno tre morti e undici feriti, secondo quanto riferito dal sito Dernie’res Nouvelles D’Alsace. Un primo bilancio provvisorio comunicato dai pompieri a diversi media aveva parlato di un morto e tre feriti. Poi un bilancio provvisorio fornito dalla Polizia aveva indicato un morto e sei feriti.

Il Comune ha invitato la cittadinanza a restare chiusi dentro casa, confermando la sparatoria in centro città. Secondo il sindaco, Roland Ries, l’autore della sparatoria è ancora in fuga. Il sindaco ha invitato popolazione a barricarsi in casa.

«Seguo la situazione dal centro operativo del ministero dell’Interno» a Parigi. «I nostri servizi di sicurezza e di soccorso sono mobilitati», ha scritto il ministro francese dell’Interno Christophe Castaner.

Il Parlamento europeo è stato blindato dopo la sparatoria. L’ordine è stato impartito dal presidente Antonio Tajani che, al telefono con l’Ansa ha parlato di «diversi morti». «Il fatto è avvenuto a 3 km di distanza da qui», ha riferito Tajani. E più tardi, in una dichiarazione all’Europarlamento: «Questo Parlamento non si fa intimidire da attentati terroristici o criminali, andiamo avanti! Continuiamo a lavorare e reagiamo con la forza della libertà e della democrazia contro la violenza terroristica».

Dopo la sparatoria sono cominciati controlli al confine franco-tedesco all’uscita della città. Alcuni testimoni hanno raccontato: «Una volta che abbiamo attraversato il ponte sul fiume Reno nella parte tedesca abbiamo notato che le forze dell’ordine stavano controllando le vetture in entrambi i sensi di marcia e tutte le auto procedevano una a una».

L’unità di crisi della Farnesina raccomanda agli italiani di evitare la zona del centro storico. In un tweet, si consiglia inoltre ai connazionali di seguire le indicazioni delle autorità locali.

Su social network sono cominciati a circolare foto e video dei momenti della sparatoria. Via Twitter sono spuntate le immagini di persone in fuga e di altre a terra. Si sentono anche degli spari.

